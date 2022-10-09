В Мюнхене - скандал вокруг картины времен нацизма

Немецкий художник Георг Базелиц призывает убрать триптих "Четыре элемента" Адольфа Циглера из Пинакотеки современности. В мюнхенском музее отвергают обвинения в нацистской пропаганде.

Постоянную экспозицию Пинакотеки современности в Мюнхене пополнила работа "Четыре элемента" немецкого художника Адольфа Циглера (Adolf Ziegler). Этот триптих был написан в 1937 году. На нем изображены четыре обнаженные женщины, символизирующие четыре стихии: огонь, воду, воздух и землю. Выставление картины на обозрение публики вызвало в культурной среде Германии многочисленные споры.

Так, немецкий художник-неоэкспрессионист Георг Базелиц (Georg Baselitz) выступил против размещения полотна, много десятилетий назад висевшего над камином в штаб-квартире Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

"Триптих оскорбляет окружающих!" - говорится в письме художника, шокированного, по его словам, тем, что "нацистская пропаганда возможна в мюнхенском музее", генеральному директору Баварских государственных собраний картин Бернхарду Мацу (Bernhard Maaz) и министру культуры и науки Баварии Маркусу Блуме (Markus Blume). Базелиц призвал снять полотно, в силу своих размеров доминирующее в зале.

К критике присоединился Центр преследуемого искусства

С критикой в адрес мюнхенского музея выступил и директор Центра преследуемого искусства в немецком городе Золинген Юрген Каумкёттер (Jürgen Kaumkötter). "Такое искусство нельзя сделать презентабельным", - заявил искусствовед в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. Циглер был президентом нацистской "Имперской палаты культуры" и организатором выставки так называемого (по идеологической характеристике нацистов) "дегенеративного искусства", указал Каумкёттер.

Искусство национал-социализма не должно быть заперто в "шкафу с ядами", однако в отношении полотна "должен быть очень четко обозначен контекст", подчеркнул он. "Посетитель должен сразу понять, что работа является частью идеологического контекста преступного режима", - отметил глава Центра преследуемого искусства. По его мнению, одной лишь таблички с описанием для этого недостаточно.

Фойе Пинакотеки современности / Wikipedia

На сайте Пинакотеки современности говорится, что во времена "третьего рейха" "Четыре элемента" распространялись в виде открыток, а также печатались в художественных журналах. После окончания войны союзники зарегистрировали полотно и передали его Баварским государственным собраниям картин. В последние два десятилетия работа Циглера была представлена на многочисленных выставках.

Куратор: Сокрытие проблемного искусства ведет лишь к дальнейшей табуизации

В то же время гендиректор Баварских государственных собраний картин Бернхард Мац и куратор пинакотеки Оливер Казе (Oliver Kase) отвергают обвинения в том, что картина имеет пропагандистский эффект. В новой постоянной экспозиции триптих сопровождается подробным комментарием, заявили они агентству dpa. Кроме того, полотно Циглера с 2015 года неоднократно выставлялось на обозрение публики, поскольку критическое изучение искусства национал-социализма является важной задачей художественных музеев, указали эксперты.

Мац и Казе считают "критические реакции и обсуждения важными и необходимыми в контексте искусства национал-социализма". В то же время подобный обмен мнениями предполагает, что образцы этого искусства можно увидеть в оригинале, подчеркивают они. "Постоянное сокрытие проблемного искусства приводит не к критическому дискурсу, а лишь к сохранению табу", - добавили эксперты.

Как взаимодействовать с искусством национал-социализма?

При этом Мац и Казе смотрят в будущее: "Наше поколение должно найти свой путь к исторически объективному взаимодействию с искусством национал-социализма - помимо морализаторских обвинений". По мнению искусствоведов, молодому поколению необходимо разобраться с этой сложной главой в истории немецкого искусства за пределами табу - особенно в Мюнхене, где в 1937 году открылась выставка так называемого "дегенеративного искусства".

Баварский министр культуры Блуме тоже отреагировал на замечания Базелица. Слова одного из самых важных современных художников, "естественно, имеют вес", заявил министр. Он попросил представителей Баварских государственных собраний картин связаться с Базелицем и обсудить его аргументы.

В Пинакотеке современности представлено разное искусство - и любой желающий может уже на плане галереи увидеть, какие именно произведения находятся в том или ином зале. Так, полотно Циглера "Четыре элемента" находится в одном зале с произведениями Пабло Пикассо и Отто Фройндлиха (Otto Freundlich) - жертвы нацизма.

DW