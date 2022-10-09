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2022.10.09 08:55

С начала действия ограничений пограничники не пропустили в Литву 363 граждан России

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BNS 2022.10.09 08:55
Панямунский пункт пограничного контроля
Панямунский пункт пограничного контроля / R. Rumšienės/LRT nuotr.

С 19 сентября, когда для граждан России вступили в силу более строгие правила въезда в страны Балтии и Польшу, пограничники не пропустили в Литву 363 граждан России, сообщила Служба охраны государственной границы.

Как сообщил агентству BNS представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис, с начала действия ограничений в Литву было допущено 23 978 граждан России. Большинство из них – это лица, направлявшиеся в Калининградскую область и обратно с помощью упрощенного транзита.

По данным Службы охраны государственной границы, наименьшее количество пропущенных россиян было зафиксировано 5 октября. Тогда было пропущено 852 гражданина России.

Наибольшее количество россиян, которым было отказано во въезде, было 24 сентября, – 34 человека.

Г. Мишутис указал BNS, что сразу после вступления в силу ограничений на границе с Беларусью было зафиксировано несколько случаев, когда россияне, недовольные решением о запрете въезда, пытались остаться в Литве.

По его словам, с тех пор подобных случаев не было.

«Когда человеку сообщают сотрудники Службы охраны государственной границы, что ему не разрешат въехать в Литву, встречается недовольство, но это не обязательно делается агрессивно или оскорбительно», – сказал он.

Гедрюс Мишутис
Гедрюс Мишутис / BNS nuotr.

Аннулированных виз не было

Сотрудники Службы охраны государственной границы, не пропустив на территорию Литвы гражданина России, не соответствующего критериям, имеют право аннулировать или отозвать его визу. По словам Г. Мишутиса, до сих пор его коллегам не доводилось пользоваться этим правом.

По данным Службы охраны государственной границы, с 19 сентября власти разрешают въезд на территорию Литвы примерно в два раза меньшему числу граждан России, чем раньше.

По данным Службы охраны государственной границы, большинство россиян проходят через железнодорожные пункты пограничного контроля (49 процентов), наземные автомобильные пункты пограничного контроля (48 процентов), а остальные – через воздушные и морские порты.

49 процентов пересекает российско-литовскую границу, 47 процентов – белорусско-литовскую.

По утверждению Г. Мишутиса, как мотив для въезда в Литву 16 россиян назвали продолжающуюся в России мобилизацию. Они не были пропущены.

Россияне бегут от мобилизации
Россияне бегут от мобилизации / AP nuotr.

А как в Евросоюзе?

Европейское агентство пограничной и береговой охраны «Frontex» заявило в четверг, что после того, как ЕС ужесточил процедуру въезда для граждан России, их в страны Союза приехало на 20 процентов меньше, чем неделей ранее.

По данным агентства, с 26 сентября по 2 октября в ЕС прибыли 53 тысячи россиян.

С 19 сентября в страны Балтии и Польшу допускают только лиц, соответствующих утвержденным правительством критериям: российских дипломатов, диссидентов, сотрудников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС, а также россиян, обладающих видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенской зоны.

Также граждане России могут по-прежнему ездить через Литву в Калининградскую область и обратно транзитными поездами.

Ограничения на въезд граждан России предусмотрены в постановлении об объявлении чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью, которое было принято Сеймом. Они будут действовать как минимум до 16 декабря включительно.

По словам Г. Мишутиса, «решение об ограничении въезда граждан России с обозначением конкретных исключений следует признать успешным».

Панямунский пункт пограничного контроля
Гедрюс Мишутис
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