Анушаускас: Литва примет участие в инициативе Германии по укреплению европейской ПВО

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва примет участие в инициативе Германии по укреплению европейской противовоздушной обороны.
«Сегодня во время встречи я подтвердил, что мы будем участвовать в этой европейской инициативе по противовоздушной обороне», — сказал А. Анушаускас журналистам в Рукле после встречи со своей немецкой коллегой Кристин Ламбрехт.
Он не уточнил, в какой форме страна будет участвовать в этой инициативе.
Министр обороны Германии надеется подписать протокол о намерениях по созданию европейской системы ПВО на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится на следующей неделе.
По ее словам, ПВО в Европе — это то место, «где нужны доработки и усовершенствования».
«Вот почему Германия выступила с этой инициативой», — сказала министр.
В августе канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать систему противоракетной обороны в северной и восточной Европе.