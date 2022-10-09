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2022.10.09 06:35

Анушаускас: Литва примет участие в инициативе Германии по укреплению европейской ПВО

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BNS 2022.10.09 06:35
Арвидас Анушаускас и Кристин Ламбрехт
Арвидас Анушаускас и Кристин Ламбрехт / A. Pliadžio/KAM nuotr.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва примет участие в инициативе Германии по укреплению европейской противовоздушной обороны.

«Сегодня во время встречи я подтвердил, что мы будем участвовать в этой европейской инициативе по противовоздушной обороне», — сказал А. Анушаускас журналистам в Рукле после встречи со своей немецкой коллегой Кристин Ламбрехт.

Он не уточнил, в какой форме страна будет участвовать в этой инициативе.

Арвидас Анушаускас и Кристин Ламбрехт
Арвидас Анушаускас и Кристин Ламбрехт / T. Biliūno/BNS nuotr.

Министр обороны Германии надеется подписать протокол о намерениях по созданию европейской системы ПВО на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится на следующей неделе.

По ее словам, ПВО в Европе — это то место, «где нужны доработки и усовершенствования».

«Вот почему Германия выступила с этой инициативой», — сказала министр.

В августе канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать систему противоракетной обороны в северной и восточной Европе.

Арвидас Анушаускас и Кристин Ламбрехт
Арвидас Анушаускас и Кристин Ламбрехт
# Литва
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