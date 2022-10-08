По Крымскому мосту открыли движение - но не для грузовиков

Движение по Крымскому мосту, который был повреждён утром в субботу в результате взрыва, открыли для легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов.

Он отметил, что транспортные средства будут пропускать на мост с прохождением полной процедуры осмотра, - сообщает Крым.Реалии.

Движение возможно по неповреждённой части автомобильного моста. Это примерно половина его ширины - несколько полос. Грузовики на мост пока не пустят. По словам Аксёнова, их будут направлять на Керченскую паромную переправу, которая, однако, пока не заработала.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером должно возобновиться движение поездов по Крымскому мосту. Утверждается, что поезда из Петербурга и Москвы в Севастополь и Симферополь отправятся по графику. Поезда из городов Крыма уже выехали в Москву и Петербург.

Взрыв на Керченском мосту произошёл утром 8 октября. На видео и фотографиях с места происшествия видны охваченная огнем дорога, горящий грузовой поезд, часть дорожного полотна обвалилась. Движение на мосту полностью остановили. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Следственный комитет утверждает, что в результате взрыва погибли три человека.

Никто пока прямо не заявил о своей причастности к взрыву моста. Украинские представители ранее отмечали, что считают мост легитимной военной целью, поскольку он используется для снабжения российской группировки в Крыму и на оккупированных территориях юга Украины. Представители украинских властей опубликовали ряд одобрительных комментариев о случившемся. Так, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано". Впоследствии тот же Подоляк высказал предположение, что взрыв моста осуществили российские спецслужбы в рамках борьбы за власть в Москве.

Газета Washington Post со ссылкой на неназванного представителя властей Украины написала, что взрыв мог быть организован Службой безопасности Украины. Такое же мнение высказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который приветствовал взрыв. В СБУ отказались комментировать эти утверждения. "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в «хлопках» будем комментировать после нашей окончательной победы", – отметил представитель службы Артём Дехтяренко.

Российские власти пока официально не выдвигали обвинений в адрес Украины в подрыве моста. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала лишь реакцию "ряда официальных лиц" Украины, сказав, что она свидетельствует о "террористической сущности киевских властей".

Российские военные заявляют, что мост почти не использовался для снабжения группировки. В данный момент российские военные контролируют сухопутный коридор в Крым через Запорожскую и Херсонскую области.

В соцсетях появились сообщения о том, что жители Крыма после взрыва на мосту скупают топливо и продукты. Российские власти полуострова утверждают, что запасов на нём достаточно.

Радио Свобода