РФ может нанести ядерный удар. Как Украина к нему готовится

Ядерный удар по Украине в СНБО считают маловероятным, однако подчеркивают, что украинцы должны иметь план действий при любой чрезвычайной ситуации. DW выяснила, как готовятся к этому военные и гражданские власти.

Угроза применения ядерного оружия достигла самого высокого уровня со времен окончания холодной войны, предупреждал в августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Аннексия Россией части оккупированных украинских территорий добавила к этому заявлению еще один тревожный повод - военная доктрина РФ позволяет Кремлю использовать весь имеющийся арсенал для защиты государственности на "новых" территориях.

Сколько ракет с ядерными боеголовками могут прилететь

После распада СССР его стратегический ядерный арсенал достался по наследству Российской Федерации. В последующие годы он сокращался по международным договорам о ядерном разоружении. Однако РФ до сих пор владеет 2565 стратегическими ядерными боеголовками, из которых 1588 размещены на межконтинентальных ракетах или авиабомбах, утверждает в своем январском отчете Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI).

По мнению военных экспертов, наиболее вероятным является использование в войне против Украины не стратегического, а тактического ядерного оружия - того, которое используется непосредственно на поле битвы. И хотя четкого разграничения таких типов оружия нет, обычно к тактическим относят боеголовки сравнительно низкой мощности - от 0,5 до нескольких десятков килотонн в тротиловом эквиваленте. Согласно данным SIPRI, Россия имеет в своем арсенале 1912 таких боеголовок.

Тактические ядерные заряды могут размещаться на авиационных бомбах, артиллерийских снарядах или минах, впрочем, самым эффективным способом их доставки к цели остаются крылатые ракеты. Такие ракеты Россия использует в войне против Украины каждый день. По данным SIPRI, около 290 ядерных боеголовок мощностью до одной килотонны размещены на модифицированных зенитных ракетах С-300, которые, в частности, регулярно обстреливают южные участки фронта. Согласно данным онлайн-сервиса NuclearSimulation, один такой заряд может разрушить, к примеру, до 20 кварталов в центре Николаева.

Еще более мощные заряды - от 10 до 100 килотонн - могут нести, по данным SIPRI, ракеты типа "Искандер", "Кинжал", Х-101 или сверхзвуковая Х-22. Даже в случае использования минимального ядерного заряда, такой ракетный удар приведет к разрушению на площади более трех квадратных километров, радиус облучения с летальным исходом составит 1,22 км, а зона сильного радиоактивного заражения местности будет иметь площадь более 200 квадратных километров, свидетельствуют данные NuclearSimulation.

Упомянутый сервис по моделированию последствий ядерного взрыва на этой неделе презентовал украинский программист Виктор Кржеминский. Как отмечает автор, инструмент создан скорее в учебно-информационных целях и не предназначен для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Укрытие - прежде всего

Рассчитывая именно на применение тактического ядерного оружия, Совет нацбезопасности и обороны Украины на этой неделе обнародовал рекомендации для населения на случай ядерного взрыва. "Ядерный удар по Украине считается маловероятным (…). В то же время украинцы должны иметь план действий на случай любых чрезвычайных ситуаций", - подчеркивают его авторы.

Главным советом для населения является быстрый поиск надежного укрытия, способного выдержать разрушающую ударную волну и сдержать радиоактивное облучение. Граждан предупреждают: в случае ядерного удара находиться в укрытии придется сутки и больше. Поэтому в СНБО советуют запастись продуктами, водой и зарядными устройствами. А еще инструктируют по поводу деактивации и первой помощи пострадавшим - прежде всего, следует тщательно смыть с кожи и волос пыль, которая будет главным источником радиоактивного загрязнения.

Таблетки йодида калия остаются единственным средством профилактики от облучения. Их следует принять только по сигналу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям непосредственно после ядерного взрыва, напоминает инструкция СНБО. Так удастся оградить щитовидную железу от заражения радиоактивным йодом.

Под защитой резиновых плащей

И все же вероятным местом использования Россией ядерного оружия является зона наземных боевых действий. Один ядерный ракетный удар способен образовать широкую брешь в линии обороны и открыть возможности для стремительного наступления, объясняет спикер Объединенных сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Мы понимаем, что ведем войну с ядерным государством, поэтому приняли соответствующие меры безопасности и проводим тренинги среди военных еще с весны", - рассказывает она DW. Впрочем, отказывается раскрывать детали подготовки, ссылаясь на военную тайну.

Офицер Вооруженных сил Украины, проходящий службу на южном участке фронта в Николаевской области, подтвердил DW: на прошлой неделе командование провело для бойцов дополнительный тренинг по правилам поведения во время ядерного удара и раздало таблетки йодида калия.

"Всем также выдали ОЗК (общевоенный защитный комплект из резинового плаща, рукавиц и сапог. - Ред.). Теперь их следует постоянно носить с собой", - объясняет военный DW, отправляя фото воронки от взрыва ракеты С-300, которая на днях ударила в нескольких десятках метров от его командного пункта. "Если бы там был ядерный заряд, мы бы даже ничего не успели почувствовать", - добавляет он.

"Последний аргумент" для Киева?

Прифронтовые города - важные центры снабжения и перегруппировки сил украинской обороны - тоже могут стать потенциальными целями для ядерного удара России. В Криворожской военной администрации подготовку к возможным радиационным угрозам начали еще летом - город находится в 100 километрах от Запорожской АЭС, где из-за боевых действий высокая вероятность аварии сохраняется уже несколько месяцев. По словам начальника военной администрации города Александра Вилкула, для населения заранее были закуплены таблетки йодида калия - еще до того, как они снова стали дефицитом в стране.

За последние две недели российские войска нанесли по Кривому Рогу более 20 ударов крылатыми ракетами, в том числе гиперзвуковыми "Кинжалами", подземные укрытия здесь держат в повышенной боевой готовности. "Мы дополнительно проверяем наличие в укрытиях запасов воды, аптечек, мест для сна, огнетушителей и другого необходимого - ведь в случае ядерного удара гражданам придется находиться в хранилищах значительно дольше, чем во время обычной воздушной тревоги", - объясняет Вилкул DW.

Ядерный удар по столице Украины до сих пор считают маловероятным, хотя не исключено, что Кремль использует этот "последний аргумент" в случае поражения на фронте. Киевляне беспокоятся: петицию с призывом раздать жителям противогазы, таблетки йодида калия и противорвотное средство ондансетрон зарегистрировали на сайте горсовета 26 сентября, за неделю она собрала почти 3700 подписей из необходимых 6 тысяч. Впрочем, мэрия пока передала запасы йодида калия в районные эвакуационные комиссии - они будут раздавать его киевлянам и руководить другими мерами ядерной безопасности в столице.

DW