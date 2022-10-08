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2022.10.08 09:14

На Крымском мосту произошёл взрыв

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.08 09:14
Крымский мост
Крымский мост / AP Photo

Утром на Крымском мосту в Керчи произошёл взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает портал Kerch.fm. Фото и видео пожара публикуют местные жители.

Взрыв произошёл в 6 утра. Дорога в огне, пламенем охвачен грузовой поезд, пишет Kerch.fm, также обвалилась часть дорожного полотна.

ФГУП "Крымская железная дорога" утверждает, что "произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда" – причины происшествия устанавливаются. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили РБК, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда.

По словам местных "властей", движение по мосту остановлено, его судоходные арки не повреждены. Судоходство на Керченском проливе не останавливалось, для автомобилей готовится паромная переправа.

Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков добавил, что пожар сейчас тушат, у моста для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева. "О причинах и последствиях говорить рано", – написал он.

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