ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает в себя потолок цен на нефть, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Для сырой нефти она начнет действовать 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.
«Этот пакет, тесно скоординированный с нашими международными партнерами, является ответом на продолжающуюся эскалацию войны России против Украины, включая незаконную аннексию украинских территорий», — говорится в заявлении.
ЕС также вводит экспортные ограничения на ряд товаров — для России будет ограничен доступ к товарам для оборонной сферы и промышленности.
Также вводится запрет на экспорт в Россию угля, электронных компонентов для производства оружия, деталей для авиации, некоторых химических веществ, стрелкового оружия.
В санкционные списки попали организаторы «референдумов» на оккупированных территориях, ряд высокопоставленных военнослужащих, бизнесменов и пропагандистов, «ответственные за подрыв территориальной целостности Украины».
Санкции также коснутся криптовалюты — россиянам запретят держать любые криптокошельки, вне зависимости от суммы.
Новая газета - Балтия