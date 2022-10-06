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2022.10.06 15:22

ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.06 15:22
Российская нефть
Российская нефть / AP nuotr.

ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает в себя потолок цен на нефть, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Для сырой нефти она начнет действовать 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.

«Этот пакет, тесно скоординированный с нашими международными партнерами, является ответом на продолжающуюся эскалацию войны России против Украины, включая незаконную аннексию украинских территорий», — говорится в заявлении.

ЕС также вводит экспортные ограничения на ряд товаров — для России будет ограничен доступ к товарам для оборонной сферы и промышленности.

Также вводится запрет на экспорт в Россию угля, электронных компонентов для производства оружия, деталей для авиации, некоторых химических веществ, стрелкового оружия.

В санкционные списки попали организаторы «референдумов» на оккупированных территориях, ряд высокопоставленных военнослужащих, бизнесменов и пропагандистов, «ответственные за подрыв территориальной целостности Украины».

Санкции также коснутся криптовалюты — россиянам запретят держать любые криптокошельки, вне зависимости от суммы.

Новая газета - Балтия

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