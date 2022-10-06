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2022.10.06 12:19

Андреа Бочелли в следующем году выступит в Литве

LRT.lt
LRT.lt 2022.10.06 12:19
Андреа Бочелли
Андреа Бочелли / AP nuotr.

Андреа Бочелли, один из самых популярных теноров в мире, вернется в Литву 24 ноября следующего года для выступления на каунасской арене "Жальгирис", сообщается в пресс-релизе Bravo events.

Андреа Бочелли, считающийся иконой итальянской вокальной традиции, продал за свою карьеру более 90 миллионов записей.

Начав свой путь к славе с победы на музыкальном фестивале в Сан-Ремо в 1994 году, Андреа Бочелли уже почти три десятилетия радует мир своим божественным голосом, неподражаемым тембром и широким репертуаром - от оперных шедевров до популярной музыки.

Бочелли уже установил несколько рекордов в музыкальной индустрии.

В 2010 году он был включен в Голливудскую аллею славы, номинирован на шесть премий "Грэмми" и "Латинскую Грэмми", пел для четырех президентов США, трех пап, британской королевской семьи, многочисленных премьер-министров, выступал на Олимпийских играх и Всемирных выставках, в том числе на церемонии открытия Всемирной выставки 2021 года в Дубае.

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