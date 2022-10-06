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2022.10.06 09:05

Ходорковский: настал решающий момент - Путин выложил все карты на стол

LRT.lt
LRT.lt 2022.10.06 09:05
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Владимир Путин выложил все свои карты на стол, а мир не должен пугаться угроз пешки, которая знает, что проигрывает, сказал в интервью Politico российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

Объявив об аннексии оккупированных областей Украины, Путин еще раз продемонстрировал присущую ему ненависть к правде и "демократии по-путински" - когда голосование на "референдумах" проводится под дулом пистолета, а результаты заранее предопределены.

"Это была последняя попытка Путина вернуть инициативу и отвлечь внимание от того факта, что он проигрывает эту ужасную войну, и (делает это) в унизительных масштабах. Объявление о мобилизации 300 000 резервистов - это самое простое, что он может сделать, чтобы признать поражение. В этом же контексте можно рассматривать ставшие уже привычными угрозы применить ядерное оружие", - пишет Ходорковский.

По его словам, "наступил критический момент".

"Путин выложил все свои карты на стол, и нас не должны пугать угрозы пешки, которая знает, что проигрывает. Вместо этого нам нужно усилить поддержку Украины и дать ей все необходимое для победы над Путиным. В то же время Запад должен предпринять шаги по поддержке и расширению возможностей членов российского общества, чтобы отойти от мерзостей Кремля и ускорить его поражение у себя дома", - сказал Ходорковский.

По мнению российского оппозиционера, самым эффективным способом положить конец энергетическому и ядерному шантажу Путина было бы остановить его армию - и сделать это надо еще более эффективно, поддержав украинцев.

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