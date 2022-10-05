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2022.10.05 20:52

Россия высылает из страны главу посольства Литвы Умбрасене

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.05 20:52
Кремль в Москве
Кремль в Москве / Vida Press nuotr.

 Россия высылает из страны главу литовского посольства в Москве Виргинию Умбрасене, отвечая тем самым на аналогичный шаг Вильнюса, и замораживает деятельность принадлежащего посольству Дома Юргиса Балтрушайтиса.

Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Временную поверенную в делах Литвы Умбрасене высылают из России через два дня после того, как Литва объявила о высылке российского дипломата того же ранга Сергея Рябоконя.

"5 октября в МИД России был вызван сотрудник посольства Литвы, которому вручена нота с сообщением о том, что в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике (Сергея Рябоконя) персоной нон грата объявляется временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене, - указали в российском дипведомстве.

"Ей предписано покинуть территорию нашей страны в пятидневный срок", - отмечает МИД России.

Представители литовского МИД утверждали, что Рябоконь выслан из-за действий и заявлений, несовместимых со статусом дипломата - принижения значения событий 13 января, активного общения с представителями ассоциации Альгирдаса Палeцкиса "Международный форум добрососедства" .

МИД России также сообщил, что приостановил деятельность Дома Юргиса Балтрушайтиса в Москве.

Временные поверенные в делах возглавляют посольства обеих стран с апреля, когда Литва в ответ на массовые убийства, учиненные Москвой в киевском пригороде Буче, понизила уровень дипломатических отношений с Россией, выслала посла Алексея Исакова и отозвала своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Москвы.

# Литва# Россия
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