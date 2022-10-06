Литовец случайно пересек границу России и провел 18 дней в заключении

Гражданин Литвы, случайно пересекший российскую границу, был задержан на 18 дней. За решеткой он находился в одиночной камере и был допрошен российскими властями.

Мужчина понял, что пересек границу российского эксклава Калининграда, только когда заметил пограничников. Один из них вел себя агрессивно и угрожающе.

"Я просто делал то, что он говорил, отвечал, насколько понимал, - сказал мужчина, который предпочел остаться неизвестным. - В какой-то момент ситуация показалась мне немного абсурдной - как он мог ожидать, что я буду шпионом или кем-то еще, когда я просто потерялся".

Затем, рассказывает литовец, его увели в наручниках.

"Эти солдаты шли сзади меня с автоматами, держа пальцы на спусковых крючках, и повторяли: "Если ты побежишь, мы тебя застрелим", - рассказал мужчина.

Россияне периодически останавливались и перешептывались между собой, из-за чего улитовца появились мысли о том, что "они выстрелят мне в затылок".

Затем ему завязали глаза и отвели в одиночную камеру. Там ему пришлось предстать перед сотрудником ОМОНа и отвечать на провокационные вопросы.

Его спрашивали о взглядах на войну в Украине. Затем следовали новые вопросы.

"На кого я работал, почему я звонил в Украину, [...] почему я не поддерживал русских и так далее", - сказал он.

После нескольких дней, проведенных в одиночной камере, мужчина был доставлен в центр для беженцев, где он провел более двух недель.

Там он мог читать, играть в шахматы и заниматься спортом, ему разрешили пользоваться мобильным телефоном один раз в день в течение часа.

Его содержание под стражей в России продолжалось в общей сложности 18 дней, однако после посредничества властей Вильнюса он был возвращен в Литву.

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По данным Службы охраны государственной границы Литвы, подобные инциденты происходили и в прошлом.

По словам Гедрюса Мишутиса, пресс-секретаря службы, в основном это происходило, когда люди пересекали российскую территорию по воде. Россию с Литвой соединяет лишь небольшой участок суши, но случайные пересечения также "случались неоднократно", сказал Мишутис.

В большинстве случаев тем, кто случайно пересекает границу, довольно быстро удается вернуться назад.

После возвращения в Литву им все равно грозит штраф от литовских властей за нарушение государственной границы.