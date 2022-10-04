«Они тут востребованы». Глава литовской общины Казахстана: приезд россиян даст экономике страны новый импульс

Глава литовской общины Казахстана Виталиюс Твариёнас считает, что массовый приезд бегущих от мобилизации россиян даст производственному сектору и ИТ-области страны новый импульс.

«Последние годы в стране годы фиксировался отток населения. Из Казахстана уезжали инженеры и рабочие, которые стремились получить гражданство России и видели свое будущее там. Но сейчас картина изменилась. Они готовы вернуться на свои прежние места, и они тут востребованы», - сказал он в интервью LRT.lt.

Он также отмечает, что у большинства приезжающих россиян в Украине есть родственники, и они не хотят воевать против своих родных.

С 21 сентября, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, об этом сегодня, 4 октября, сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов. По его словам, ситуация на пунктах пропуска сейчас стабильная.

Для россиян Казахстан стал одним из популярных направлений выезда из страны, и связано это с тем, что для въезда в страну им не нужны не только визы, но и загранпаспорта.

Касым-Жомарт Токаев / AP nuotr.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с российскими властями на фоне массового притока россиян в страну. В целом обозреватели отмечают выжидательно-нейтральную позицию президента Казахстана, страны, которая все вопросы предпочитает решать исключительно мирным, переговорным путем. Собкор "Новой газеты" в Казахстане Вячеслав Половинко считает, что Казахстан к наплыву россиян будет подходить исключительно с гуманитарной точки зрения, но уверен, что для Токаева это большая политическая проблема, которая становится предвыборным вызовом.

Глава литовской общины Казахстана Виталиюс Твариёнас констатирует, что в данный момент люди призывного возраста в Казахстан из России приехать не могут, потому что совсем недавно на границе появились временные пункты мобилизации, что подтверждают и сообщения в СМИ. Однако пересекших границу, считает литовец, в стране ждут неплохие перспективы.



- Как местные жители и власти Казахстана реагируют на такое массовое прибытие россиян?

- Скажу так, что прибытие россиян конкретно в нашем городе – Караганде – не ощущается. Они прибывают, в основном в Астану, Алма-Ату.

В Алма-Ату едут, потому что там климатические условия неплохие. Там зимой пересидеть легче и легче выехать, например, в Киргизию. Россияне могут у нас пробыть два месяца и если после этого срока нужно покинуть страну, чтобы не иметь проблемы с миграционной службой, то рядышком - Киргизия, куда можно выехать и потом заехать обратно в Казахстан.

Они также едут в Шымкент, откуда можно выехать в Узбекистан и тоже при желании вернуться.

Сейчас границы со стороны России закрыты, потому что россияне установили мобильные в военкоматы, и поэтому выезжают в основном уже те, которые не достигли 18 лет, либо те, которые еще пока не подлежат третьему эшелону мобилизации. У них пока нет проблем проехать через военкомат, и они покидают страну.

А люди призывного возраста в Казахстан уже не заедут, потому что совсем недавно на границе появились военкоматы.

Флаг Казахстана / Shutterstock nuotr.

- Поэтому на границе уже и очередей нет?

- Да, потому что нереально проехать, если будете проезжать, будет фиксироваться нарушение границы с двух сторон. (…)

А что касается прибывших, то интересным мне представляется тот факт, что россияне оформляют доверенность на казахстанских граждан, например, доверенность на управление какими-то делами - недвижимостью или денежными средствами.

- И что это им дает? Почему они не могут действовать от своего имени?

- Все дело в том, что карты «Мир» сейчас заблокированы. Поэтому с финансовыми проблемами сталкиваются те, у кого нет загранпаспорта. Ведь в Казахстан можно было въезжать без загранпаспорта. Но сейчас, если у человека нет загранпаспорта, он не может обналичить деньги в банке.

А деньги в Казахстан из России посылать по-прежнему можно, так что этот человек с доверенностью, может этими финансами управлять и отдавать эти деньги россиянину.

- Есть ли какая-то информация о том, что новоприбывшие собираются делать дальше? Будут искать, может быть, работу или поедут куда-то дальше?

- Да, есть те, которые тут просто находятся транзитом - они в панике покинули территорию России и теперь ищут варианты, как через своих близких родственников, друзей, которые находятся в дальнем зарубежье, каким-то образом покинуть страну, например, через Турцию. Или может быть уехать туда, где не нужна виза, в Эмираты, например, и так далее.

- А те, кто победнее, видимо, что-то на месте будут искать?



Бегущие от мобилизации россияне в Казахстане / AP nuotr.

- Конечно, да, будут трудоустраиваться на месте.

Тут надо сказать вот что. Из Казахстана с 1990 года уехало очень много людей, у этих людей тут осталось много родственников и знакомых. Естественно, они будут помогать этим гражданам, чтобы они могли каким-то образом утроиться.

Опять же, чтобы официально трудоустроиться, здесь обязательно нужно будет иметь загранпаспорт. И по загранпаспорту уже подавать документы, оформлять вид на жительство или продлевать его, регистрироваться где-то по адресу и продлевать свое нахождение здесь.

Причем причины на это могут быть указаны разные, их надо указывать – например, справка о приеме на работу. Второе - это уход за больными родственниками, близкими. Третье - состояние здоровья. Так что вариантов есть достаточно, чтобы задержаться легально. А пока у людей есть два месяца, в течение которых они тут могут оставаться без оформления каких-то документов.

- Получается интересная ситуация: раньше гастарбайтеры из Центральной Азии ездили в Россию на работу. Сейчас получается, наоборот, все перевернулось, и уже россияне приехали сюда и вынуждены что-то искать.

- Все связано именно с мобилизацией. (…) Такой большой ажиотаж возник, так как Евросоюз закрыл свои границы и бежать приходится в ближайшую страну, а у России с Казахстаном самая большая граница.

Конечно, пожилые не едут, а вот молодежь сразу бросилась сюда. Объясняется это еще и тем, что в Украине у россиян очень много родственников – братья, сестры. И кто же хочет ехать туда и бомбить своих родных?

Здесь не работает пропаганда. Здесь работают простые, человеческие чувства, понимание того, что там, на твой стороне, находится твой брат, сестра. А другие просто не хотят участвовать в этом конфликте.

- А скажите, на какую работу могут рассчитывать россияне в Казахстане?

- Не секрет, что из России уехало очень много айтишников, а здесь, в Казахстане, их очень не хватает. Так что айтишников тут очень ждут.

Второе — это производственные объекты, не только военно-промышленного комплекса, но даже и гражданского. Это заводы, на которых могли бы работать специалисты, и в этой области людей тоже не хватает.

Как я сказал, последние годы наблюдался отток населения. Из Казахстана уезжали инженеры и рабочие, которые стремились получить гражданство России и видели свое будущее там.

Но сейчас картина изменилась. Они готовы вернуться на свои же прежние места, и они тут востребованы. По большей части в области производства. Это шахтеры, которые уехали когда-то в Сибирь, газовщики и так далее. Они уезжали туда, где зарплаты, естественно, были в два-три раза выше, чем в Казахстане.

А сейчас такому человеку нужно уйти от войны, и как специалист он востребован здесь на нефтегазовом комплексе или в той же угольной промышленности.

Бегущие от мобилизации россияне в Казахстане / AP nuotr.

- А как простые казахи реагируют на приезд такого большого числа россиян?

- Ну, во-первых, не обошлось без меркантильного интереса. Возросли цены на аренду жилья. Я думаю, что если это будет так продолжаться, то и цена на жилье взлетит. Имеется в виду вторичное жилье, потому что оно все-таки дешевле, чем новое, а кредиты россиянам пока что здесь никто не даст.

Поэтому в этом случае пока что наживаются, будем говорить так. Но в целом я не вижу здесь причин для сопротивления местного населения, опять же из-за нехватки рабочих мест. Эти люди будут заняты в структуре промышленности, а там не будет конкуренции.

Здесь нет речи о том, что они забирают у кого-то хлеб. То же самое в области ИТ. Так что их приезд, наоборот, придаст импульс экономике Казахстана. Об этом и аналитики говорят, что в данном случае это будет большим плюсом.

- Но все-таки есть ли в Казахстане обеспокоенность в связи с войной в Украине, ведь звучат мнения, что следующей мишенью Путина могут быть Казахстан, Грузия, страны Балтии или Польша. Неужели приезд россиян не электризует атмосферу?

- Вы знаете, я скажу так: напряжения нет. Нет такого напряжения, чтобы это как-то влияло на общую атмосферу. Здесь очень много все-таки русскоязычного коренного населения.

И обеспокоенность властей как раз заключалась в том, что люди активно покидают приграничные регионы Казахстана. Это и Петропавловск, и Уральск, и Усть-Каменогорск – из этих городов был очень большой отток людей, там даже не хватало в школах детей.

Сейчас люди возвращаются назад и это как бы, наоборот, стабилизирует обстановку в данном случае.

- А самого Путина в Казахстане не боятся?

- Вы знаете, опять же скажу, что напряжения не ощущается. Ведь речь не идет о том, что так как Казахстан находится в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – ред.), его могут там призвать на помощь. Так что напряжения нет.

Сейчас в связи с предстоящими президентскими выборами в Казахстане начинается предвыборная кампания. Пока еще рано говорить о раскладе кандидатов, но все мысли общества будут обращены к тому, каким будет будущее Казахстана.