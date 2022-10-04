Появились новые данные о погибших в Грузии литовских альпинистах

Двое из трех погибших в горах Грузии литовских альпинистов – жители Биржай, сотрудники Одонтологической клиники Р. Лескаускаса.

Биржайская газета Siaures rytai сообщает, что погибли стоматолог, альпинист Миндаугас Лескаускас и Ева Паужолите, работавшая зубным техником в клинике.

Глава Союза альпинистов Литвы Арунас Камандулис сказал BNS, что не может подтвердить личность погибших.

"Имена ясны, но у меня нет полномочий подтверждать личности, мы договорились, что я не буду обнародовать имена", - сказал BNS Камандулис.

Он также сообщил, что не располагает данными об обстоятельствах, при которых произошла трагедия, а останки альпинистов должны быть доставлены в Литву на следующей неделе.

"Поскольку свидетелей нет и не было, все, что мы знаем, это то, что спасатель нашел всех троих, упавших вместе. На данный момент идет согласование со страховыми и ассистирующими компаниями, пока неясно, но мы надеемся, что может быть (останки будут перевезены - ред.) в начале следующей недели", — сказал глава Литовской ассоциации альпинизма.

Трое литовских альпинистов погибли в Грузии при восхождении на пик Тетнулди.

По данным СМИ Грузии, альпинистов обнаружили в Сванетии, что в северо-восточной части Грузии, у вершине Тетнулди, связь с ними была потеряна несколько дней назад. В воскресенье спасатели использовали вертолеты для их поиска.