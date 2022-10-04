В Литву на учения прибудут 250 немецких военных

Военные, причисленные к немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, во вторник прибудут в Каунас на учения.

Остальная часть контингента с военной техникой прибудет в Клайпеду в среду, сообщили BNS в вооруженных силах Литвы. Они примут участие в учениях "Быстрый грифон" на полигоне Гайжюнай в Рукле, в Йонавском районе.

Всего в Литве ожидается 250 немецких военных и более 80 единиц военной техники.

Учения продлятся до середины октября.

Военные командного состава немецкой бригады прибыли в Литву в начале сентября.

В июне лидеры Германии и Литвы договорились о направлении немецкой бригады в Литву. Позже на саммите в Мадриде лидеры НАТО одобрили планы по увеличению сил, дислоцированных несколько лет назад в восточном крыле альянса, включая Литву.

Германия также возглавляет Международный батальон НАТО, дислоцированный в Литве в 2017 году.

Решение об увеличении численности войск НАТО в странах Балтии было принято после того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину в феврале этого года.