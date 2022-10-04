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2022.10.04 08:24

Богатейшие россияне потеряли с начала года 94 миллиарда долларов

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.04 08:24
Доллары
Доллары / AP nuotr.

С начала года богатейшие граждане России потеряли в общей сложности 94 миллиарда долларов, более трети этих потерь пришлось на последний месяц, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Согласно рейтингу, лидером по потерям является генеральный директор ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, который с начала 2022 года лишился 9,8 миллиарда долларов (сейчас его состояние оценивается в 19,1 млрд). На втором месте – близкий к Владимиру Путину бизнесмен, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, потерявший 9,7 миллиарда, или почти половину своего состояния. На третьем месте - самый богатый бизнесмен России 2022 года по версии журнала Forbes Владимир Лисин: его состояние уменьшилось на 9,1 миллиарда долларов (на данный момент у Лисина – 18,9 миллиарда).

В процентном соотношении лидером по потерям оказался председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг – его состояние уменьшилось более чем на 60% и составляет сейчас 11,2 миллиарда долларов. Также почти половину своего состояния потерял с начала года Роман Абрамович: оно уменьшилось с 18 миллиардов до 9,7 миллиарда.

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