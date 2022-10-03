Актрисы Русского театра Литвы о спектакле «Восход богов»: мы рассказываем подлинные истории живых и убитых

История литовского кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса, погибшего в Мариуполе, и его подруги Анны, стала основой для пьесы Марюса Ивашкявичюса. Документальный спектакль «Восход богов» в Русском драматическом театре Литвы поставил Владимир Гурфинкель. Первыми эту постановку увидели зрители Авиньонского фестиваля во Франции. "Для меня эта работа в меньшей степени актерская, а больше - человеческая", - говорит занятая в спектакле актриса Анастасия Шпаковская.

По словам руководителя театра Ольги Полевиковой, «спектакль «Восход богов» – это попытка поддержать Украину, ее героических женщин, мужчин, детей и стариков. Этой постановкой мы высказываем поддержку семье кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса – нашего коллеги, погибшего в Мариуполе. Спектакль «Восход богов» – это наш голос, голос театральных художников, говорящих о том, что война в Украине затронула каждого из нас».



О работе над спектаклем, о своих чувствах и о том, как постановку приняла публика в Авиньоне Русской редакции Радио ЛРТ рассказали актрисы Елена Богданович, Анастасия Шпаковская и Светлана Зельбет.



- Как вам работалось над этой пьесой?



Елена Богданович:

Спектакль «Восход богов» / D. Matvejevo nuotr.

- К нам подключались украинские и белорусская актрисы, мы вместе все это придумывали. Это было увлекательное путешествие, потому что ты участвуешь в процессе написания пьесы. Был момент, когда я даже подумала: а какое я имею право говорить об этом, когда подлинность настолько живее и выше всего, что мы можем придумать? Но потом был переломный момент, когда Марюс решил поинтересоваться нашими личными историями, нашими корнями, понять, откуда мы, и что нас связывает непосредственно с этими страшными событиями.



Тут я поняла, что мне тоже есть, чем поделится, потому что для меня война началась в 2014 году, когда передо мной очень резко встал вопрос о переезде мамы, о перевозе её из Донбасса, из зоны боевых действий. Это была совершенно отдельная история, но какие-то моменты тоже вошли в тот большой расширенный вариант пьесы, который претерпевал, кажется, каждый день какие-то изменения.

Спектакль «Восход богов» / D. Matvejevo nuotr.

Анастасия Шпаковская:

- Я из Беларуси, из Минска. В августе 2020 года я была вынуждена покинуть Беларусь из-за политических репрессий и до 24 февраля жила в Киеве. Для меня этот спектакль – возможность, во-первых, отдать дань почтения украинской земле. Я, как и все белорусы, испытываю коллективную вину за тот ужас, который происходит сейчас, за те ракеты, которые летят по мирным украинским городам. И для меня эта работа в меньшей степени актерская, а больше - человеческая.



На первом курсе театрального института есть такое задание – «Я не могу молчать». Для меня весь этот спектакль пронизан тем, что я не могу молчать. Полтора года назад мы делали спектакль «Дыхаем разом» на белорусскую тему, по поводу белорусской вопиющей несправедливости, жестокости и издевательств властей над белорусами. Сейчас все это приобретает совершенно другой градус. Конечно, не участвовать в этом спектакле, не подключаться всем сердцем и всеми остальными органами, совершенно невозможно, тем более, когда мы рассказываем подлинные истории живых, умерших и убитых людей.

Светлана Зельбет:

- Я приехала из Киева, я украинская актриса. Думаю, очень хорошо, что мы об этом говорим. Мы пытаемся сделать так, чтобы нас услышали, потому что я понимаю, как тяжело представить людям, которые живут в стране, в которой ничего не происходит, а они знают это только из каких-то газетных статей или смотрят телевизор. Им очень сложно принять и понять, что там происходит на самом деле. Как многие психологи говорят, когда у тебя что-то болит, когда у тебя есть определенный нарыв, то надо выговаривать, надо говорить. С одной стороны, это тяжело. С другой стороны, для нашего психологического здоровья это полезно. Нам становится легче, потому что ты этим делишься, ты это не хранишь в себе и в себе не замыкаешься.

- Как реагировала на спектакль публика в Авиньоне?

Анастасия Шпаковская:

- Удивительный был момент… Так как спектакль очень сложный в текстовом плане, конечно, у нас были французские титры, но зрители не всегда успевали прочитать их, они реагировали на наши живые эмоции. В какой-то момент происходит чудо: стирается языковая грань. Это и произошло у нас на спектакле, когда мы просто смогли каким-то другим способом донести информацию при, казалось бы, совершенно простых способах сценографии, режиссуры. Мы всё равно цепляли людей, которые и близко не понимают русского языка. И это ценно. Это называется наивысшим творчеством: когда ты можешь, не зная языка, откликаться, быть сопричастным, сострадать тому, что происходит на сцене. И, конечно, эти слезы, и этот такой искренний порыв поддержать людей. Это было очень ценно, это были такие маленькие чудеса, которые произошли с этим спектаклем в Авиньоне.

Елена Богданович:

- Я думаю, что театр - как раз то пространство, которое способно собрать множество людей для того, чтобы пережить эмоциональный опыт коллективно. Сейчас всю информацию мы получаем из Facebook, из Интернета, и это вызывает у нас определенные эмоции, но мы переживаем все это отдельно. Даже сидя у телевизора воспринимаешь эту информацию совершенно по-другому, нежели близкий тебе человек, сидящий рядом. Мы знаем, какое разделение сейчас произошло в обществе, в семьях. В Авиньоне зритель был настроен на другую волну, больше развлекательную, поэтому они не стремились освобождаться от этого эмоционального груза так, как, допустим, это может произойти у нас. Большинство из них, конечно, закрываются от этой темы.



Мне самой интересно какая судьба нас ждёт здесь, потому что спектакль не изобилует таким большим количеством постановочных эффектов, у нас акцент скорее на документальность, но, тем не менее, всё равно есть какая-то художественная среда, в которой эти истории смогут зажить если не полноценно, то свободно и получить какое-то дополнительное измерение для своей жизни. В Авиньоне, я помню, что после нашего спектакля чаще всего возникала тишина, и это понятно, потому что это зрелище не для бурных аплодисментов. Эта тишина длилась несколько секунд, а потом аплодисменты, но такие задумчивые…

Спектакль «Восход богов» / Фото LRDT

Анастасия Шпаковская:

- Я думаю, что главное, что происходит в этом спектакле, и о чем больше всего хочется говорить, помимо ужасов войны и всего, что с ней связано, это то, что человеческая жизнь и любовь все равно выше и сильнее того, что мы переживаем сейчас. И это главное, о чём хочется говорить, это вселяет надежду для того, чтобы дальше жить.