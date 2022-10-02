Науседа и другие региональные лидеры выразили поддержку перспективе членства Украины в НАТО

Президент Гитанас Науседа вместе с президентами других государств региона выступил с совместным заявлением, в котором выразил поддержку перспективе членства Украины в НАТО и повторил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны, говорится в пресс-релизе президентской администрации.

В совместном заявлении президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Македонии и Черногории подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули, что не признают и никогда не признают попыток России аннексировать какую-либо территорию Украины.

Президенты заявили, что решительно поддерживают решение о будущем членстве Украины в НАТО, которое было принято на Бухарестском саммите альянса в 2008 году.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Македонии и Черногории также требуют немедленного отвода российских войск со всех оккупированных территорий и призывают всех союзников значительно увеличить военную помощь Украине.

В совместном заявлении лидеров также говорится, что военные преступники должны понести ответственность за свои действия.

Заявление опубликовано здесь.