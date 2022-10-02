Вильнюсский университет посетит лауреат Нобелевской премии по физике Уильям Филлипс

По сообщению пресс-службы Вильнюсского университета, в воскресенье в Вильнюс прибудет лауреат Нобелевской премии по физике Уильям Дэниел Филлипс.

Физик с мировым именем, научный сотрудник Национального института стандартов и технологий США прочтет в Вильнюсском университете публичную лекцию «Время, Эйнштейн и самые холодные вещи во Вселенной», встретится с ректором университета Римвидасом Петраускасом, студентами физического факультета, учеными.

У. Д. Филлипса ждали в Литве в июне, но он тогда болел COVID-19.

Ученый изучает явления, вызванные взаимодействием атомов со светом и управлением квантовой информацией. Он разработал методы замораживания и хранения атомов с помощью лазерных лучей, создал метод захвата атомов при низких температурах.

В 1988 году он охладил атомы до температуры, которая была в шесть раз ниже предполагавшегося ранее теоретического предела.

В 1997 году У. Д. Филлипс вместе с коллегами Клодом Коэн-Таннуджи и Стивеном Чу получил Нобелевскую премию за разработку методов замораживания и хранения атомов с помощью лазерного света.