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2022.10.02 09:07

127 человек погибли на футбольном матче в Индонезии

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.02 09:07
Беспорядки на футбольном матче в Индонезии
Беспорядки на футбольном матче в Индонезии / AP nuotr.

В Индонезии, на острове Ява, в ходе футбольного матча погибли 127 человек, сообщает местная полиция. Ещё 180 человек получили травмы разной степени тяжести. Фанаты проигравшей команды выбежали на футбольное поле, образовалась давка, в ходе которой большинство жертв затоптали ногами.

Две индонезийские футбольные команды, Arema и Persebaya Surabaya, играли матч на стадионе Канджурухан в Маланге. Недовольные проигрышем Arema со счётом 2:3 болельщики выбежали на футбольное поле. Агрессия толпы привела к многочисленным жертвам. Полиция применила слезоточивый газ, но это лишь усилило беспорядки. Среди погибших есть женщины и дети, а также два сотрудника полиции.

Беспорядки на футбольном матче в Индонезии
Беспорядки на футбольном матче в Индонезии / AP nuotr.

Индонезийская футбольная лига приостановила свою работу на неделю. Инцидент будет расследован.

Радио Свобода

Беспорядки на футбольном матче в Индонезии
Беспорядки на футбольном матче в Индонезии
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