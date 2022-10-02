Профессор Зубов: Большевизм начался войной в Украине, он и закончится войной в Украине

Война России в Украине имеет давние корни. Нечто похожее уже происходило чуть более ста лет назад. Об этих горьких параллелях в программе «Наша русская улица» рассуждал знаменитый российский историк, философ, политолог Андрей Зубов.

Заголовки в американской газете российских эмигрантов «Русское слово», 1920 год:

«Кровопролитные бои возле Одессы и Тирасполя»… «Борьба на Украине сильно разгорается»… «Красная армия пытается пробить себе дорогу к Чёрному морю»… «Кровопролитные сражения на Дону»…

Заголовки в газете «Русское слово», 1920 г. / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Как это всё напоминает фронтовые сводки 2022 года! Помните, в первой фазе нынешней войны Кремль упорно намекал на то, что может нанести ядерный удар? Угрожал странам Запада, и особенно Польше… Что-то похожее было и в году 1920-ом: «Ленин грозит полякам страшным ударом».

Заголовки в газете «Русское слово», 1920 г. / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Знаменитый российский историк, философ, религиовед, политолог Андрей Зубов согласен с тем, что происходит полное déjà vu.

«Коммунистический режим в России начал свою агрессивную политику именно с агрессии против Украины, – говорит профессор. – И это произошло даже не вот в это время – не 1920 году, – а это произошло в январе-феврале 1918 года. Дело в том, что когда было разогнано Учредительное собрание (оно было разогнано по старому стилю в ночь с 5-го на 6-е января 1918 года), тогда большевики решили сбросить маску окончательно. На Учредительное собрание были выборы, и были депутаты и с Украины, и из Эстонии, и из неоккупированной части Латвии (к северу от Риги и Даугавы), и из Беларуси. Но когда произошёл разгон Учредительного собрания (то есть когда стало ясно, что никакое государство демократическое и, как предполагалось, федеративное большевики учреждать не будут), тогда все эти страны одна за другой решают объявить независимость.

Отряд матросов, разогнавших Учредительное собрание / фото Wikipedia

И вот в январе 1918 года Украина провозглашает так называемый IV Универсал. «Универсал» – это «декларация» по-украински (тогда так называлось). IV Универсал, который объявляет Украину независимой республикой. До этого III Универсал объявлял её автономным государством в составе единой Российской Федерации, а теперь, когда большевики захватили власть, разогнали Учредительное собрание, надежд на демократическое переустройство России не осталось, – объявляется Украиной независимость. И вот после этого большевики начинают войну, наступление на Киев.

Лев Троцкий в Харькове на смотре войск Рабоче-крестьянской красной армии, май-июнь 1919 года / фото Wikipedia

Это было невероятное кровопролитие! «Чрезвычайки» тут же заработали, начались убийства массовые ужасные. Но всё это продолжалось, слава Богу, недолго. Дело в том, что по условиям Брестского мира Украина переходила под контроль Германии, и, соответственно, в Киев вошли немецкие войска, которые после этого большевицкого кошмара воспринимались как освободители. Их приветствовали как освободителей тогда. Так что – да, действительно, это déjà vu.

И вот я думаю, что большевизм начался войной в Украине, – и я надеюсь, что он и закончится этой войной в Украине. Только новой – через 105 лет. Огромный период. Естественно, речь уже идёт о праправнуках или правнуках участников тех страшных событий. Я внук участника тех страшных событий – мой дед принимал в них участие (слава Богу, не на стороне большевиков). И это заканчивается. Я уверен, что эту войну вот эта квази-коммунистическая и реально тоталитарная система, которая постепенно возродилась в России с 2000-ых годов – она её не переживёт».

Война России против Украины / фото AP

Доктор исторических наук Андрей Зубов убеждён, что путинская власть руководствуется теми же правилами, по которым действовали большевики. Единственное отличие – отсутствие ярко выраженной идеологии.

«Понимаете, Ленин тогда действовал якобы в рамках идеологии. Идеология – «освобождение трудящихся», «пролетарская революция»… Это всё, конечно, была ложь. Это был обман для дураков. Он так и называл своих сторонников в Европе – «полезные идиоты». Но многие в это верили.

В. Ульянов-Ленин выступает на III конгрессе Коммунистического интернационала, 1921 г. / фото Wikipedia

Теперь уже все отброшены маски – это грубый шовинизм, грубый империализм, восстановление Российской империи: «куда рука дотянется – всё моё». То, что сейчас происходит, – это так. И единственный резон – совершенно бандитский: «чем владею, то моё, и постараюсь завладеть всем». Ну, это хорошо не кончалось даже для более талантливых и умелых людей, чем Путин. Это даже для Наполеона не кончалось ничем хорошим».

Андрей Зубов / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Последовательный антикоммунист, Андрей Зубов даже своим внешним обликом походит на дореволюционного учёного. До 2014 года он был профессором кафедры философии Московского государственного института международных отношений. Его уволили оттуда за то, что критиковал действия российского правительства в Крыму и на востоке Украины. Зубов – ещё и политик. С конца 2016 года он заместитель председателя консервативно-либеральной партии ПАРНАС (партии народной свободы).

В последние месяцы активно дебатируется вопрос – это Путин пробудил в российском народе имперские амбиции или он просто уловил от российского народа запрос на проведение имперской политики и стал активно этот запрос удовлетворять?

Профессор Зубов, как и положено учёному, усматривает в этой проблеме глубинные исторические корни.

Петроград, начало сентября 1918 г. / фото Wikipedia

«По своей вине, безусловно, русский народ выбрал революцию в 1917 году – совершенно добровольно, сознательно. Вполне безнравственно предпочёл брать чужое вместо того, чтобы своими руками в поте лица делать своё. Он выбрал революцию сознательно, и, как всегда, выбор сознательно зла – он самого выбравшего ввергает в зло.

Все народы России, которые приняли эту революцию, потом стали и жертвами этой революции. Огромное количество людей погибло, а ещё большее число людей было культурно и морально изувечено. Вы представляете, что в стране, где массовый террор, – все морально изувечены. Это ведь ещё страшнее, чем когда бомбы падают с неба. Когда бомбы падают с неба – это, по крайней мере, враг. А тут непонятно: ходят такие же русские люди – стукачи и кагэбэшники (чекисты), хватают то одного, то другого, пуля в затылок, и завтра придут за тобой… Это ужасно!

Иван Владимиров. «В подвалах ЧК» / репродукция из Wikipedia

Вот в этом состоянии русское общество (я имею в виду общество всех народов России) жило с 1918-го по 1953-ий год, а во многих смыслах – и по начало 1980-ых годов. Понятно, это огромная психологическая травма. Плюс к этому – идеология. Людям вбивали в голову принципы агрессивности, нетерпимости, безбожия. И поэтому это старая травма. И что надо было бы делать правителям? Это постепенно выводить народ из этого кошмарного шока, в который их погрузили большевики. Ельцин ничего не делал в этом плане – он только делал внешние какие-то изменения, может неплохие (но и то отчасти), а внутренне он не вмешивался в духовный процесс. А Путин стал паразитировать именно на том советском субстрате сознания, который сформировали его предки-чекисты, фигурально выражаясь (хотя можно сказать и буквально, потому что его отец и дед были связаны с ЧК).

Владимир Путин / фото AP

Вот этот аппарат чекизма, большевизма так перелопатил русский народ, что Путин использовал этот тип сознания. И в этом – его опора. Но, слава Богу, как вы видите, не все всё-таки русские люди следуют тем призывам, которые делают Путин и его пропаганда», – завершил своё интервью программе «Наша русская улица» профессор Андрей Зубов.