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2022.10.01 22:14

Адамкус обеспокоен состоянием госпитализированной жены: Никто не говорит, что с ней все будет хорошо

LRT.lt
LRT.lt 2022.10.01 22:14
Валдас Адамкус и Алма Адамкене
Валдас Адамкус и Алма Адамкене / BNS nuotr.

Завершивший свою каденцию президент Валдас Адамкус не скрывает, что его супруга Алма Адамкене находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает TV3.

В интервью информационной программе TV3 В. Адамкус сообщил, что его супруга находится в реанимации.

«Она изолирована в Сантаришкес, в реабилитационном центре, под очень интенсивным присмотром», – сообщил экс-президент.

Он откровенно сказал, что прогнозы врачей, к сожалению, не оптимистичны.

«Никто не говорит, что все будет хорошо. Идет борьба. Я нахожусь в шоке и даже ни о чем не могу думать», – сказал В. Адамкус новостям ТВ3.

А. Адамкене госпитализировали в четверг с подозрением на заражение COVID-19. У экс-президента В. Адамкуса в среду был подтвержден коронавирус, он проходит лечение дома.

LRT.lt напоминает, что в этом году А. Адамкене госпитализировали несколько раз.

Осенью 2019 года у А. Адамкене случился инсульт, после которого она более месяца лечилась в больнице.

10 февраля нынешнего года г-же А. Адамкене исполнилось 95 лет.

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