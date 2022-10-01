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2022.10.01 15:53

Украинские военные вошли в город Лиман в Донецкой области

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.01 15:53
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

Украинские военные вошли в город Лиман Донецкой области, за который в последние дни велись упорные бои. 

Российские прокремлёвские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, заявляют, что российские войска уже оставили город. Официально ни российские, ни украинские военные пока это не подтвердили.

В субботу в соцсетях опубликовано видео с украинскими солдатами на въезде в Лиман. Пока неясно, означает ли это, что российские войска отступили из города.

Представители украинских властей и командования ранее в субботу заявили об окружении российской группировки в Лимане. Представитель армейского командования "Восток" Вооружённых сил Украины Сергей Череватый заявил в субботу, что в Лимане находились до 5,5 тысячи российских военных, однако в окружение могли попасть не все из них, поскольку некоторые успели отступить.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал, что в Лимане остаются около 5 тысяч российских военных. Он утверждает, что они "попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ", и теперь могут или попытаться прорваться, или погибнуть, или сдаться. По словам Гайдая, возможности подвоза боекомплекта россиянам в окруженный город или спокойный выход из населенного пункта уже перекрыты. Дальнейшее наступление, по его словам, может развиваться в направлении Луганской области – Кременной, а затем Северодонецкой агломерации.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил успехи украинских сил на лиманском направлении, отметив, в частности, что украинские войска освободили посёлок Ямполь. В соцсетях публикуются свидетельства украинского контроля над рядом других населённых пунктов в окрестностях Лимана.

Американский Институт изучения войны предполагает, что украинские силы возьмут Лиман под контроль в течение 72 часов.

Генштаб Украины сообщал, что 29 сентября в район перебрасывались подразделения, сформированные из плохо обученных мобилизованных солдат. Российские военные корреспонденты также сообщают о переброске резервов, не уточняя, идёт ли речь о мобилизованных.

Стороны военных конфликтов могут распространять неверные сведения о ходе боевых действий.

Лиман перешёл под контроль российских войск в мае нынешнего года. Это важный железнодорожный узел. Кроме того, его взятие может позволить Украине начать атаку на север и запад Луганской области. Украинское наступление на Лиман началось после успешного наступления в Харьковской области к северо-востоку и северу от города.

Радио Свобода

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