Спикер Сейма Литвы: Путин добился того, чтобы в РФ его боялись больше, чем в Европе

Президент РФ Владимир Путин добился того, чтобы в России его боялись больше, чем в Европе или на других континентах. Об этом заявила спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Путин и «главы» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные РФ «главы» Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении территорий к РФ. По мнению Чмилите-Нильсен, после этого поддержка Кремля поколеблется.

«Слушая выступление Путина, очевидно, что он все дальше и дальше уходит от реальности и думает, что российская общественность все равно воспримет это слепо. Но и в их дом пришла война, они уже не будут такими восторженными поклонниками русского мира. Они уже боятся», — написала она в Facebook.

По мнению Чмилите-Нильсен, речь Путина можно оценить прежде всего как поощрение себя и ближайшего окружения.

«Путин добился того, чтобы в России его боялись больше, чем в Европе или на других континентах. Он стал еще одним диктатором, не просчитывавшим игру в страх. Что положит конец его царствованию», — заявила она.

Накануне стали известны результаты «референдумов» на оккупированных землях Украины. Так, за включение оккупированной части Запорожской области в состав РФ якобы проголосовали 93,11% жителей, Херсонской — 87,05%, Луганской — 98,42%, Донецкой — 99,23%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов».

Новая газета - Балтия