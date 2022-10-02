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2022.10.02 08:35

Власти Монголии пообещали выдавать россиянам виды на жительство

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.02 08:35
Улан-Батор, Монголия
Улан-Батор, Монголия / фото Shutterstock

Иммиграционное агентство Монголии готово выдавать вид на жительство россиянам, которые обратятся с такой просьбой. Об этом сообщил глава агентства Нэргуйн Ууганбаяр.

Он заявил, что в Монголии существует 56 разных категорий вида на жительство. Гражданам России, которые обращаются с заявлениями о пребывании в стране на определенный период времени, будет выдан соответствующий тип внж.

После того, как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении мобилизации для войны в Украине, Монголия стала одной из стран, куда начали массово уезжать россияне. Сообщается, что в страну въехало более шести тысяч граждан России, 750 человек продлили срок своего пребывания, ещё более тысячи обратились за консультацией по вопросу получения вида на жительство.

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