Власти Монголии пообещали выдавать россиянам виды на жительство

Иммиграционное агентство Монголии готово выдавать вид на жительство россиянам, которые обратятся с такой просьбой. Об этом сообщил глава агентства Нэргуйн Ууганбаяр.

Он заявил, что в Монголии существует 56 разных категорий вида на жительство. Гражданам России, которые обращаются с заявлениями о пребывании в стране на определенный период времени, будет выдан соответствующий тип внж.

После того, как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении мобилизации для войны в Украине, Монголия стала одной из стран, куда начали массово уезжать россияне. Сообщается, что в страну въехало более шести тысяч граждан России, 750 человек продлили срок своего пребывания, ещё более тысячи обратились за консультацией по вопросу получения вида на жительство.

Радио Свобода