Украинская поэтесса: Ни секунды не сомневаемся, что победа будет за нами

В Украинском центре в Вильнюсе прошел благотворительный творческий вечер, в ходе которого посетителям была представлена выставка картин украинской художницы Оксаны Корниенко и сборник стихов украинской поэтессы Ларисы Дущак «Поэзии».

Во время презентации все желающие могли приобрести любую из понравившихся работ – картину или книгу, в которую вошли иллюстрации картин, продемонстрированных на выставке. Собранные деньги пойдут на восстановление социальной инфраструктуры Чернигова – родного города Оксаны Корниенко и Ларисы Дущак.

С приветственной речью выступил посол Украины Петр Бешта. «Это не просто выставка картин и презентация украинской культуры, но и также помощь нашему городу-герою Чернигову, который одним из первых взял на себя удар агрессии России и очень пострадал от этого. В значительной мере этот город с большим количеством парков и церквей был разрушен. Но все это уже отстраивается, и вскоре станет еще лучше, а все желающие смогут снова насладиться красотой этого города-героя», – подчеркнул Петр Бешта.

В результате военной агрессии в Чернигове была сильно повреждена гражданская инфраструктура, в том числе больница и библиотека, знаменитый отель «Украина», являющийся одной из визитных карточек города, а также футбольный стадион, на котором свои домашние матчи проводила местная команда «Десна», на тот момент представляющая высшую лигу чемпионата Украины по футболу.

По словам Ларисы Дущак, она смогла выехать из города только тогда, когда русские войска окончательно были отброшены за пределы города. Покинуть родной полуразрушенный Чернигов поэтессе помог сын ее близкой подруги Оксаны Корниенко, с которой сейчас они вместе проживают в бельгийском Брюсселе и совместными усилиями с которой они пытаются собрать средства на помощь Украине и Чернигову.

Лариса Дущак / Anastasia Vlasenko, Facebook Украинского центра

«Когда в город пришла эта орда, они перебили вышки, и у нас все это время не было связи. Когда ее восстановили после ухода российских войск, я сразу начала звонить всем близким просто, чтоб сказать: «Мы живы!», – рассказывает Лариса. – У них не вышло захватить город, поэтому их боевой дух был сломлен. Когда с их стороны началось мародерство, мы все поняли, что они собираются домой. На военных машинах вывозили стиралки, микроволновки, а в одном из домов, который мне было видно через забор, даже сняли шторы».

Оксана Корниенко утверждает, что как только появилась возможность, она выехали в мирную Европу и были приятно удивлены большим количеством украинской символики и тем, как европейские страны поддерживают Украину в этой жестокой и несправедливой войне.

Оксана Корниенко / Anastasia Vlasenko, Facebook Украинского центра

«Сейчас мы отвоевываем свою свободу. Нам, украинцам, есть что терять. Мы щедро поливаем кровью каждое слово своей Конституции и мы точно знаем, за что мы сражаемся», – подчеркнула Оксана.

По словам украинской художницы, до того, как приехать в Вильнюс, им с Ларисой Дущак удалось сделать две выставки в Бельгии, где были представлены работы, которые художница успела написать за время пребывания в этой стране. На экспозиции же в Вильнюсе посетителям показали работы в исполнении Оксаны, которые удалось вывезти из Украины.

На благотворительном вечере / Anastasia Vlasenko, Facebook Украинского центра

«Возможно, картин не так много и они не такие большие, но, поверьте, организовать все это было нелегко. Но все же благодаря усилиям многих и многих небезразличных людей нам это удалось», – отметила художница.

Большинство представленных картин были написаны в мирное время, когда Оксана Корниенко путешествовала по Украине. Среди них – «Охранники Карпат» с изображением распятого Иисуса Христа на фоне Карпатских гор.



Также на творческом вечере звучали украинские народные песни в исполнении Надежды Адамчук, Марины Филипенко и Украинского любительского хора, а Лариса Дущак зачитывала отрывки из своего сборника стихов, некоторые строчки из которого действительно трогают до глубины души.

На благотворительном вечере / Anastasia Vlasenko, Facebook Украинского центра

Стихи украинского литератора в этом сборнике – это мысли в оккупации, личные переживания за будущее своей страны, воспоминания о мирной жизни и тоска по родным и близким, которые остались в Украине. Сама поэтесса описывает свою поэзию как «живое эхо сегодняшних событий и лирическое восхищение красотой мира»

«Наша украинская земля очень пострадала. Прямо сейчас она стонет от ракет и взрывов, ежедневно страдают люди. Мы хотим помочь своей стране тем, чем можем, поэтому и родилась идея выставки. Своим творчеством мы хотим достучаться до каждого сердца. Мы ни секунды не сомневаемся, что победа будет за нами», – заключила Лариса Дущак в своей речи.

Новая газета – Балтия