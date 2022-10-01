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2022.10.01 09:34

Социолог Гайдис: Рейтинг министра энергетики упал за месяц на 20 проц.

АД РС LRT.lt
Александр Двоеглазов, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2022.10.01 09:34
Дайнюс Крейвис
Дайнюс Крейвис / E. Blaževič/LRT nuotr.

Директор Центра общественного мнения и маркетинговых исследований "Vilmorus" Владас Гайдис, комментируя данные последнего опроса, рассказал Радио LRT, что в рейтинге политических партий лидируют социал-демократы и консерваторы, а из министров участники опроса положительно оценивают только одного – министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

"Лидируют, как всегда, социал-демократы – 14 проц. от всего населения, 22 проц. от голосующих. Не так далеко и "Союз Отечества" – 12 проц. от всех и 19 проц. от голосующих. Это первая лига игроков на политической сцене. Был и третий игрок в этой лиге до нынешнего лета – это "Союз демократов". Но на сей раз их рейтинг снизился – теперь у них около 8 проц. от всех и 12 проц. от голосующих. Это ниже, чем первые две партии", – говорит В. Гайдис.

Недалеко от этой партии также "Союз крестьян и зелёных", он также входит во вторую группу партий.

"И потом третья группа, которая набирает менее 10 проц. от голосующих, но они проходят в парламент – это "Свобода и справедливость" (они повысили свой рейтинг), "Движение либералов" (у них чуть-чуть снизилось), "Партия труда" (они проходят, несмотря на то, что Виктор Успасских от них уже ушёл) и "Партия регионов" также проходит уровень в 5 процентов", – говорит социолог.

Владас Гайдис
Владас Гайдис / Фото Д. Умбрасаса/LRT

Лишь четыре политика из 27-ми имеют положительный баланс голосов – о них было высказано больше положительных, чем отрицательных мнений.

"На первом месте – президент Гитанас Науседа, у него стабильно хороший результат – 56 проц. Он снижается понемножку, некоторое уменьшение наблюдается уже третий месяц. Но он имеет большинство положительных оценок во всех группах респондентов", – утверждает В. Гайдис.

Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / Фото Э. Блажевич/LRT

На втором месте – министр обороны Арвидас Анушаускас. У него 47 проц. поддержки, и это самый высокий его результат.

"За все время наших замеров, он впервые он достиг такого высокого уровня. Надо сказать, что Арвидас Анушаускас – единственный министр, у которого положительный баланс, и сильно положительный, – все другие министры (из четырнадцати тринадцать) имеют негативные оценки: больше минусов, чем плюсов", – говорит В. Гайдис.

Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На третьем месте – лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте.

"Здесь без изменений, поддержка – 43 проц. Дальше следует лидер партии "Свобода и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис – 42 проц. (у него наблюдается некоторый рост). Вот из этих четырех политиков единственный, представляющий партию власти – Арвидас Анушаускас", – отмечает социолог.

"Далее идут Саулюс Сквернялис, его рейтинг отрицательный (хотя в последнее время был положительным), Виктория Чмилите-Нильсен (с минусом), Висвалдас Матийошайтис (весьма низкий – седьмой результат), Рамунас Карбаускис, Агне Билотайте. Ингрида Шимоните – на десятом месте по положительным оценкам, но у нее очень много и отрицательных оценок – 56 проц. негативных, – по этому показателю у неё рекорд", – подчеркивает директор "Vilmorus".

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / D. Umbraso/LRT nuotr.

Что касается политиков, получивших негативные оценки респондентов, то и тут есть свои рекордсмены.

"Аушрине Армонайте, видимо, свыклась со своим негативным рейтингом. На сей раз она достигла личного рекорда – минус 66 проц. У Габриэлюса Ландсбергиса, если округлять, практически тоже 66 проц. И вот еще новый результат – министр энергетики Дайнюс Крейвис. У него летом негативных оценок был 41 процент, а теперь – 61 проц. 20 проц. – это очень-очень большой рост, и это связано с энергетикой", – заключает В. Гайдис.

Дайнюс Крейвис
Дайнюс Крейвис / Фото Э. Блажевич/LRT

Что касается рейтинга учреждений, то здесь картина та же, что и раньше.

"Пожарные-спасатели – 90 проц., оборона – если смотреть результаты евробарометра, то у нас оценка выше среднего по Европейскому Союзу. Потом следует полиция – тоже выше среднего по Европейскому Союзу. Потом – социальное обеспечение и пограничники – эти учреждения очень хорошо оцениваются. И в минусе – партии. Во всех странах Европейского Союза у них негативные оценки, но в Литве, надо сказать, – ниже среднего. Парламенты – чуть-чуть ниже среднего. Правительство – с минусом, но это соответствует среднему показателю по ЕС. Потом следуют СМИ с минусом, но это тоже средний показатель по ЕС, и суды", – говорит В. Гайдис.

Дайнюс Крейвис
Владас Гайдис
Гитанас Науседа
Арвидас Анушаускас
Ингрида Шимоните
Дайнюс Крейвис
# Литва
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