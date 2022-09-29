В Кремле завтра подпишут документы об аннексии 4 областей Украины

В Кремле в пятницу, 30 сентября, подпишут договоры о "вступлении в состав России новых территорий". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь идёт о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, которые Россия намерена аннексировать по итогам прошедшего на оккупированных российскими войсками территориях голосования. Украина и страны Запада называют его псевдореферендумом и заявляют, что никогда не признают аннексию.

Депутаты Госдумы приглашены на 15 часов 30 сентября в Кремль на мероприятие с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата от КПРФ Дениса Парфёнова. По словам Пескова, перед подписанием документов об аннексии Путин выступит перед депутатами. Пресс-секретарь уточнил, что формально это не будет посланием к Федеральному собранию.

Договоры будут подписаны с руководителями сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", а также главами российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей. По той же схеме – после выступления Путина перед депутатами и членами Совета Федерации – 18 марта 2014 года были подписаны документы об аннексии Крыма.

Значительная часть территории Донецкой и Запорожской областей и небольшая часть Херсонской сейчас под контролем Украины.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в окрестностях Кремля будут перекрыты улицы, а на Красной площади уже смонтирована сцена для митинга с надписью "Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье – Россия".

Украина и страны Запада, как и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов о присоединении к России, прошедших в 4 областях. США и их союзники объявили или готовятся объявить о новых санкциях против России в связи с попыткой аннексии.

30 сентября, даже если Путин объявит об аннексии, формально этот процесс ещё не завершится. Её должны одобрить Конституционный суд, Дума и Совет Федерации. Заседание последнего запланировано на 4 октября.



Радио "Свобода"