"Северный поток-2"

Новости

24 мин. назад

Министр обороны Литвы: взрывы на "Северном потоке" выгодны "Газпрому"

Валдас Адамкус

Новости

41 мин. назад

95-летний Валдас Адамкус заболел коронавирусом

Москва

Новости

48 мин. назад

Посольство США рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Россию

Литовские военные

Новости

2 ч. назад

Расходы Литвы на оборону в этом году вырастут на 148 млн евро

Мобилизация в России

Новости

2 ч. назад

Политактивист о бегущих от мобилизации: хватит уже бегать на Берлин, наведите у себя в стране порядок

Белый дом (США)

Новости

3 ч. назад

В Белом доме заявили, что бегущие от мобилизации россияне могут получить убежище в США

Мобілізація в Росії

Новости

4 ч. назад

Факти ЛРТ. Україна. Від “мобілізації” до обміну “азовців”: як упродовж одного дня Кремль зламав власну пропаганду

Виктория Чмилите-Нильсен

Новости

6 ч. назад

Спикер Сейма: подрыв веток "Северного потока" можно оценивать как предупреждение

Гитанас Науседа

Новости

7 ч. назад

Президент Литвы: изменения в России могут быть настолько внезапными, что могут застать нас врасплох

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины

Новости

7 ч. назад

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины

Сергей Лозница

Новости

8 ч. назад

Постановка Сергея Лозницы на тему Холокоста в Вильнюсе вызывает споры из-за "антиукраинской" тематики

Nord Stream 2

Новости

8 ч. назад

Сейсмологи зафиксировали взрывы в день повреждения Nord Stream

Борис Моисеев

Новости

23 ч. назад

Умер певец Борис Моисеев

В. Томашевский

Новости

23 ч. назад

Скандал по поводу встречи Томашевского с соратником Дугина - политик отмахивается: "Я не знаю этого человека"

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот

Новости

1 д. назад

"Это последние гвозди в гроб". Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот: обанкротится половина

Война в Украине

Новости

1 д. назад

Литва передаст ВСУ зимнее обмундирование на 2 млн евро

Новости

2022.09.28 16:08

Министр обороны Литвы: взрывы на "Северном потоке" выгодны "Газпрому"

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.28 16:08
"Северный поток-2"
"Северный поток-2" / Shutterstock.com

Взрывы на газопроводе "Северный поток" выгодны подконтрольному Кремлю газовому гиганту "Газпром", заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Я думаю, что то, что было зафиксировано, например, шведами — взрывы или какие-то другие явления, после расследования, думаю, станет ясно, что произошло. Однако очевидно, кому это выгодно, в первую очередь самому "Газпрому"», — заявил министр журналистам в среду в Вильнюсе.

На вопрос, будет ли усилена охрана терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Литве в результате этих инцидентов, министр подчеркнул, что такие объекты "всегда охраняются".

Министр внутренних дел Агне Билотайте заверила, что на Клайпедском терминале СПГ принимаются все меры безопасности, в том числе и под водой.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отметил, что этот инцидент "вероятно, является одним из самых серьезных инцидентов в Балтийском море", и, по его словам, Литва будет стремиться внести свой вклад в его расследование.

«Литва должна внести свой вклад в расследование, которое будет проходить в Дании, Швеции или где-либо еще стране, чтобы как можно скорее выяснить причины и установить виновных, если они есть. Конечно, наверное, не является большим секретом, что взоры многих стран и аналитиков устремлены в сторону Кремля», - сказал он.

После того, как сейсмологи сообщили о взрывах вблизи газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», европейские лидеры заявили во вторник, что наиболее вероятной причиной утечек в трубопроводах, которые проходят из России в Европу по дну Балтийского моря, был саботаж.

# Литва
Валдас Адамкус
41 мин. назад

95-летний Валдас Адамкус заболел коронавирусом

Москва
48 мин. назад

Посольство США рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Россию

Литовские военные
2 ч. назад

Расходы Литвы на оборону в этом году вырастут на 148 млн евро

Мобилизация в России
2 ч. назад

Политактивист о бегущих от мобилизации: хватит уже бегать на Берлин, наведите у себя в стране порядок

Белый дом (США)
3 ч. назад

В Белом доме заявили, что бегущие от мобилизации россияне могут получить убежище в США

Мобілізація в Росії
4 ч. назад

Факти ЛРТ. Україна. Від “мобілізації” до обміну “азовців”: як упродовж одного дня Кремль зламав власну пропаганду

Виктория Чмилите-Нильсен
6 ч. назад

Спикер Сейма: подрыв веток "Северного потока" можно оценивать как предупреждение

Гитанас Науседа
7 ч. назад

Президент Литвы: изменения в России могут быть настолько внезапными, что могут застать нас врасплох

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины
7 ч. назад

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины

Сергей Лозница
5
8 ч. назад

Постановка Сергея Лозницы на тему Холокоста в Вильнюсе вызывает споры из-за "антиукраинской" тематики

5
Борис Моисеев
2022.09.27 16:57

Умер певец Борис Моисеев

Гитанас Науседа
2022.09.28 09:29

Президент Литвы: изменения в России могут быть настолько внезапными, что могут застать нас врасплох

Виктория Чмилите-Нильсен
2022.09.28 10:06

Спикер Сейма: подрыв веток "Северного потока" можно оценивать как предупреждение

Сергей Лозница
5
2022.09.28 08:24

Постановка Сергея Лозницы на тему Холокоста в Вильнюсе вызывает споры из-за "антиукраинской" тематики

5
В. Томашевский
2022.09.27 16:46

Скандал по поводу встречи Томашевского с соратником Дугина - политик отмахивается: "Я не знаю этого человека"

Белый дом (США)
2022.09.28 12:39

В Белом доме заявили, что бегущие от мобилизации россияне могут получить убежище в США

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины
2022.09.28 08:56

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины

Мобилизация в России
2022.09.28 14:18

Политактивист о бегущих от мобилизации: хватит уже бегать на Берлин, наведите у себя в стране порядок

Nord Stream 2
ВИДЕО
2022.09.28 07:53
ВИДЕО

Сейсмологи зафиксировали взрывы в день повреждения Nord Stream

Мобілізація в Росії
2022.09.28 11:41

Факти ЛРТ. Україна. Від “мобілізації” до обміну “азовців”: як упродовж одного дня Кремль зламав власну пропаганду