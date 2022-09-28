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2022.09.28 15:51

95-летний Валдас Адамкус заболел коронавирусом

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.28 15:51
Валдас Адамкус
Валдас Адамкус / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус заболел коронавирусом, поэтому не примет участие в запланированном в среду вручении регалий почетного гражданина Вильнюса в столичной Ратуше.

"Да, подтверждаю, что так (коронавирус – BNS)", – сказала BNS референт Адамкуса Б. Багонайтене.

По ее словам, экс-президент лечится дома, болезнь была подтверждена у него тестом в среду.

Вручение регалий планировалось в среду, оно приурочено к важной дате – 28 сентября отмечается день рождения Великого князя Литвы Гедиминаса, основателя Вильнюса.

Звание почетного гражданина Вильнюса было присуждено 95-летнему Адамкусу за то, что политика экс-президента «во многом определила то, что Вильнюс стал безопасной столицей Европейского Союза и НАТО в этом столетии», а во время его руководства Вильнюс стал заметен в мире как город, защищающий демократические свободы и права человека и «способствующий диалогу между культурами и цивилизациями».

Адамкус - 20-й почетный гражданин города.

Имя почетного гражданина Вильнюса – это высшая оценка, которую граждане могут инициировать и присваивать за значительные дела во благо города и Литвы. Звание почетного гражданина присваивается с 1996 года.

Этого звания также удостоены первый руководитель Литвы после восстановления ее независимости Витаутас Ландсбергис, священник и дисседент Юлюс Саснаускас, основатели Музея MO Викторас и Дангуоле Буткасы, художник Самюэль Бак, архиектор Альгимантас Насвитис, бывший президент Литвы Альгирдас Бразаускас.

Ранее это звание было присуждено дирижеру и виолончелисту Мстиславу Ростраповичу, лауреату Нобелевской премии, поэту Чеслову Милошу, президенту Изралия Шимони Пересу и другим.

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