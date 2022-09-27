Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот

Новости

15 мин. назад

"Это последние гвозди в гроб". Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот: обанкротится половина

Война в Украине

Новости

1 ч. назад

Литва передаст ВСУ зимнее обмундирование на 2 млн евро

Украинские беженцы

Новости

1 ч. назад

Литва намерена лишить вида на жительство украинца, обвиняемого в сотрудничестве с Россией

Сейм Литвы

Новости

2 ч. назад

Литва: бюджет следующего года планируется принять 22 ноября

Владимир Путин

Новости

3 ч. назад

Путин 30 сентября может объявить о новой аннексии в Украине

Премия "Оскар"

Новости

5 ч. назад

Киноакадемия России не выдвинет фильм на "Оскар"

Россисйские призывники

Новости

5 ч. назад

Российские пограничники получили списки с фамилиями подлежащих мобилизации

Уличное кафе (ассоциативное изображение)

Новости

6 ч. назад

В Литве в этом году уже обанкротилось больше кафе и ресторанов, чем за 2020-2021 годы

Мобилизация в России

Новости

6 ч. назад

Факты ЛРТ. Украина. От "мобилизации" до обмена "азовцев": как за один день Кремль сломал собственную пропаганду

Граница

Новости

7 ч. назад

Литовским пограничникам пришлось выносить россиянина с КПП

Светлана Алексиевич

Новости

23 ч. назад

Светлана Алексиевич в Вильнюсе: СССР лишь сейчас уходит в историю

Российский паспорт

Новости

1 д. назад

Ландсбергис: россиянам сейчас намного сложнее попасть в ЕС

Утверждено новое название Русского драматического театра Литвы – Вильнюсский Старый театр

Новости

1 д. назад

Утверждено новое название Русского драматического театра Литвы – Вильнюсский Старый театр

-Агне Билотайте

Новости

1 д. назад

МВД Литвы предлагает разорвать двусторонние соглашения с Беларусью

Ребенок с игрушкой (ассоциативное фото)

Новости

1 д. назад

В Ижевске в результате стрельбы в средней школе погибли 13 человек

Литва поставила Украине 50 БТР M113

Новости

1 д. назад

Глава Минобороны: Литва поставила Украине 50 БТР M113

Новости

2022.09.27 16:00

"Это последние гвозди в гроб". Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот: обанкротится половина

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.27 16:00
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Несколько десятков владельцев ресторанов и гостиниц протестовали во вторник у здания правительства Литвы против отмены продления льготного НДС для их бизнеса. На данный момент НДС для ресторанов и гостиниц составляет 9%, со следующего года он поднимется на прежнюю отметку в 21%.

Президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы Эвалда Шишкаускене отметила, что после отмены льготного НДС половина предприятий общественного питания Литвы в 2023 году обанкротится.

"Около 50% компаний сектора общественного питания обанкротится (если не будет льготного НДС – BNS), вне всяких сомнений, ведь эти сильно подскочившие затраты на энергоресурсы, плюс еще 55 млн евро неуплаченных налогов и отсутствие клиентов, напуганных инфляцией", – описала ситуацию Шишкаускене, участвовавшая в акции протеста во вторник.

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Владелец одной из крупнейших в Литве групп ресторанов и кафе Amber Food Гедиминас Бальнис, которому принадлежат 65 ресторанов, где работают 1,2 тыс. человек, сказал, что велика вероятность того, что в следующем году группа обанкротится.

"Не говоря уже об электроэнергии, одно лишь сырье для нас подорожало на 30%, поэтому мы подняли цены на 15%. Поэтому мы уже отстаем, а с Нового года упадет еще и НДС, рост минимальной заработной платы – это последние гвозди в гроб", - сказал Бальнис.

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Да, мы крупная компания, однако если за месяц закроется 100 ресторанов, пожалуй, это будет определенным шоком для населения, поскольку обанкротится вся группа, она частями не обанкротится", – добавил он.

Ранее Шишкаускене сообщала BNS, что за первое полугодие текущего года в стране уже обанкротилась 81 компания в секторе общепита - это больше, чем за 2020-2021 годы. По ее словам, банкротств будет еще больше, если правительство отменит льготный НДС.

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ассоциация сообщает, что в настоящее время в Литве работает более 7 тысяч ресторанов и кафе, в них трудоустроено более 37 тыс. человек, и еще 14 тыс. - в гостиницах.

Премьер Ингрида Шимоните заявляла, что льготный тариф НДС в размере 9% для предприятий общепита действует до конца этого года, такое соглашение было достигнуто и оно будет соблюдаться.

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот
# Литва
Война в Украине
1 ч. назад

Литва передаст ВСУ зимнее обмундирование на 2 млн евро

Украинские беженцы
1 ч. назад

Литва намерена лишить вида на жительство украинца, обвиняемого в сотрудничестве с Россией

Сейм Литвы
2 ч. назад

Литва: бюджет следующего года планируется принять 22 ноября

Владимир Путин
3 ч. назад

Путин 30 сентября может объявить о новой аннексии в Украине

Премия "Оскар"
5 ч. назад

Киноакадемия России не выдвинет фильм на "Оскар"

Россисйские призывники
5 ч. назад

Российские пограничники получили списки с фамилиями подлежащих мобилизации

Уличное кафе (ассоциативное изображение)
6 ч. назад

В Литве в этом году уже обанкротилось больше кафе и ресторанов, чем за 2020-2021 годы

Мобилизация в России
Эксклюзив LRT.lt 8
6 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. От "мобилизации" до обмена "азовцев": как за один день Кремль сломал собственную пропаганду

8
Граница
7 ч. назад

Литовским пограничникам пришлось выносить россиянина с КПП

Светлана Алексиевич
23 ч. назад

Светлана Алексиевич в Вильнюсе: СССР лишь сейчас уходит в историю

Граница
2022.09.27 08:47

Литовским пограничникам пришлось выносить россиянина с КПП

Мобилизация в России
Эксклюзив LRT.lt 8
2022.09.27 09:21
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. От "мобилизации" до обмена "азовцев": как за один день Кремль сломал собственную пропаганду

8
Уличное кафе (ассоциативное изображение)
2022.09.27 09:44

В Литве в этом году уже обанкротилось больше кафе и ресторанов, чем за 2020-2021 годы

Украинские беженцы
2022.09.27 14:31

Литва намерена лишить вида на жительство украинца, обвиняемого в сотрудничестве с Россией

Светлана Алексиевич
2022.09.26 17:15

Светлана Алексиевич в Вильнюсе: СССР лишь сейчас уходит в историю

Владимир Путин
2022.09.27 12:40

Путин 30 сентября может объявить о новой аннексии в Украине

Россисйские призывники
2022.09.27 10:21

Российские пограничники получили списки с фамилиями подлежащих мобилизации

Война в Украине
2022.09.27 15:00

Литва передаст ВСУ зимнее обмундирование на 2 млн евро

Сейм Литвы
2022.09.27 13:37

Литва: бюджет следующего года планируется принять 22 ноября

Премия "Оскар"
2022.09.27 10:53

Киноакадемия России не выдвинет фильм на "Оскар"