"Это последние гвозди в гроб". Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот: обанкротится половина

Несколько десятков владельцев ресторанов и гостиниц протестовали во вторник у здания правительства Литвы против отмены продления льготного НДС для их бизнеса. На данный момент НДС для ресторанов и гостиниц составляет 9%, со следующего года он поднимется на прежнюю отметку в 21%.

Президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы Эвалда Шишкаускене отметила, что после отмены льготного НДС половина предприятий общественного питания Литвы в 2023 году обанкротится.

"Около 50% компаний сектора общественного питания обанкротится (если не будет льготного НДС – BNS), вне всяких сомнений, ведь эти сильно подскочившие затраты на энергоресурсы, плюс еще 55 млн евро неуплаченных налогов и отсутствие клиентов, напуганных инфляцией", – описала ситуацию Шишкаускене, участвовавшая в акции протеста во вторник.

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Владелец одной из крупнейших в Литве групп ресторанов и кафе Amber Food Гедиминас Бальнис, которому принадлежат 65 ресторанов, где работают 1,2 тыс. человек, сказал, что велика вероятность того, что в следующем году группа обанкротится.

"Не говоря уже об электроэнергии, одно лишь сырье для нас подорожало на 30%, поэтому мы подняли цены на 15%. Поэтому мы уже отстаем, а с Нового года упадет еще и НДС, рост минимальной заработной платы – это последние гвозди в гроб", - сказал Бальнис.

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Да, мы крупная компания, однако если за месяц закроется 100 ресторанов, пожалуй, это будет определенным шоком для населения, поскольку обанкротится вся группа, она частями не обанкротится", – добавил он.

Ранее Шишкаускене сообщала BNS, что за первое полугодие текущего года в стране уже обанкротилась 81 компания в секторе общепита - это больше, чем за 2020-2021 годы. По ее словам, банкротств будет еще больше, если правительство отменит льготный НДС.

Владельцы литовских ресторанов требуют продления налоговых льгот / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ассоциация сообщает, что в настоящее время в Литве работает более 7 тысяч ресторанов и кафе, в них трудоустроено более 37 тыс. человек, и еще 14 тыс. - в гостиницах.

Премьер Ингрида Шимоните заявляла, что льготный тариф НДС в размере 9% для предприятий общепита действует до конца этого года, такое соглашение было достигнуто и оно будет соблюдаться.