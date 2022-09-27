Россисйские призывники

Новости

10 мин. назад

Российские пограничники получили списки с фамилиями подлежащих мобилизации

Уличное кафе (ассоциативное изображение)

Новости

47 мин. назад

В Литве в этом году уже обанкротилось больше кафе и ресторанов, чем за 2020-2021 годы

Мобилизация в России

Новости

1 ч. назад

Факты ЛРТ. Украина. От "мобилизации" до обмена "азовцев": как за один день Кремль сломал собственную пропаганду

Граница

Новости

1 ч. назад

Литовским пограничникам пришлось выносить россиянина с пограничного КПП

Светлана Алексиевич

Новости

17 ч. назад

Светлана Алексиевич в Вильнюсе: СССР лишь сейчас уходит в историю

Российский паспорт

Новости

18 ч. назад

Ландсбергис: россиянам сейчас намного сложнее попасть в ЕС

Утверждено новое название Русского драматического театра Литвы – Вильнюсский Старый театр

Новости

18 ч. назад

Утверждено новое название Русского драматического театра Литвы – Вильнюсский Старый театр

-Агне Билотайте

Новости

19 ч. назад

МВД Литвы предлагает разорвать двусторонние соглашения с Беларусью

Ребенок с игрушкой (ассоциативное фото)

Новости

20 ч. назад

В Ижевске в результате стрельбы в средней школе погибли 13 человек

Литва поставила Украине 50 БТР M113

Новости

21 ч. назад

Глава Минобороны: Литва поставила Украине 50 БТР M113

Георгий Ефремов

Новости

22 ч. назад

Известный в Литве русский поэт, участник «Саюдиса»: кто судит о кровавости целых народов – просто расист

Вильнюсский аэропорт

Новости

1 д. назад

Растет поток эмиграции из Литвы

Пятрас Вайтекунас

Новости

1 д. назад

Пятрас Вайтекунас: если у фашизма будут победы – он созреет и все закончится стратегическим ядерным ударом

Протест против мобилизации в Якутии

Новости

1 д. назад

Полиция в Якутии разогнала женскую акцию против мобилизации

Россисйские призывники

Новости

1 д. назад

Россия может запретить выезд из страны военнообязанным

Война России против Украины. Массовое захоронение в Изюме

Новости

1 д. назад

Хроника путинской войны. За неделю на месте массового захоронения в Изюме найдено 447 тел погибших

Новости

2022.09.27 10:21

Российские пограничники получили списки с фамилиями подлежащих мобилизации

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.27 10:21
Россисйские призывники
Россисйские призывники / AP nuotr.

Пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации, и не выпускает попавших туда из страны. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на четыре анонимных источника в авиационной отрасли.

Имена вносятся в общую информационную систему погранконтроля "Мир", получающую всю информацию о запретах, говорит один из источников. База обновляется порционно, запреты от военкоматов поступают из разных регионов с разной скоростью.

Минобороны России заявило, что частичная мобилизация ограничений на передвижение граждан не предусматривает.

Тем временем источник в одном из московских аэропортов рассказал журналистам, что в его аэропорту за прошедшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста. Источник в другом аэропорту сказал, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

Два собеседника The Bell сказали, что ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей, и уже были случаи запретов на выезд для пилотов и бортпроводников. В социальных сетях распространяются сообщения о том, что пограничники не выпускают некоторых граждан и на наземных переходах.

В понедельник пресс-служба тюменского аэропорта Рощино подтвердила, что аэропорт получил списки из военкоматов и ограничил вылет из России для тех, кто подлежит мобилизации. "Сейчас военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка - разрешение на выезд от военкомата по месту прописки гражданина", - цитирует заявление аэропорта портал 72.RU. На рейсы внутри страны это требование не распространяется, уточнили в Рощино.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября президентом Владимиром Путиным. Утверждается, что в армию будут отправлены до 300 тысяч человек из армейского резерва. Однако поступают многочисленные сообщения, что военкоматы вызывают к себе не только резервистов и людей без военного опыта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в понедельник признал, что в некоторых случаях военкоматы нарушают указ, но заявил, что ошибки устраняются.

24 и 25 сентября пять российских изданий независимо друг от друга сообщили, что власти рассматривает возможность закрыть границу для всех мужчин призывного возраста. Песков заявил, что никаких решений об этом не принималось: однако Кремль незадолго до объявления мобилизации отрицал, что она возможна.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
Уличное кафе (ассоциативное изображение)
49 мин. назад

В Литве в этом году уже обанкротилось больше кафе и ресторанов, чем за 2020-2021 годы

Мобилизация в России
Эксклюзив LRT.lt 8
1 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. От "мобилизации" до обмена "азовцев": как за один день Кремль сломал собственную пропаганду

8
Граница
1 ч. назад

Литовским пограничникам пришлось выносить россиянина с пограничного КПП

Светлана Алексиевич
17 ч. назад

Светлана Алексиевич в Вильнюсе: СССР лишь сейчас уходит в историю

Российский паспорт
18 ч. назад

Ландсбергис: россиянам сейчас намного сложнее попасть в ЕС

Утверждено новое название Русского драматического театра Литвы – Вильнюсский Старый театр
18 ч. назад

Утверждено новое название Русского драматического театра Литвы – Вильнюсский Старый театр

-Агне Билотайте
19 ч. назад

МВД Литвы предлагает разорвать двусторонние соглашения с Беларусью

Ребенок с игрушкой (ассоциативное фото)
20 ч. назад

В Ижевске в результате стрельбы в средней школе погибли 13 человек

Литва поставила Украине 50 БТР M113
21 ч. назад

Глава Минобороны: Литва поставила Украине 50 БТР M113

Георгий Ефремов
Интервью LRT.lt 7
22 ч. назад
Интервью LRT.lt

Известный в Литве русский поэт, участник «Саюдиса»: кто судит о кровавости целых народов – просто расист

7
Георгий Ефремов
Интервью LRT.lt 7
2022.09.26 12:08
Интервью LRT.lt

Известный в Литве русский поэт, участник «Саюдиса»: кто судит о кровавости целых народов – просто расист

7
-Агне Билотайте
2022.09.26 15:09

МВД Литвы предлагает разорвать двусторонние соглашения с Беларусью

Российский паспорт
2022.09.26 16:08

Ландсбергис: россиянам сейчас намного сложнее попасть в ЕС

Граница
2022.09.27 08:47

Литовским пограничникам пришлось выносить россиянина с пограничного КПП

Ребенок с игрушкой (ассоциативное фото)
2022.09.26 13:37

В Ижевске в результате стрельбы в средней школе погибли 13 человек

Литва поставила Украине 50 БТР M113
2022.09.26 13:16

Глава Минобороны: Литва поставила Украине 50 БТР M113

Светлана Алексиевич
2022.09.26 17:15

Светлана Алексиевич в Вильнюсе: СССР лишь сейчас уходит в историю

Утверждено новое название Русского драматического театра Литвы – Вильнюсский Старый театр
2022.09.26 15:37

Утверждено новое название Русского драматического театра Литвы – Вильнюсский Старый театр

Мобилизация в России
Эксклюзив LRT.lt 8
2022.09.27 09:21
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. От "мобилизации" до обмена "азовцев": как за один день Кремль сломал собственную пропаганду

8
Уличное кафе (ассоциативное изображение)
2022.09.27 09:44

В Литве в этом году уже обанкротилось больше кафе и ресторанов, чем за 2020-2021 годы