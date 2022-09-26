Пятрас Вайтекунас: если у фашизма будут победы – он созреет и все закончится стратегическим ядерным ударом

Бывший министр иностранных дел и посол Литвы в Украине П. Вайтекунас считает, что европейская модель безопасности устарела, Европе необходимо ее пересмотреть. П. Вайтекунас, единственный представитель европейской дипломатии, находившийся в Крыму во время так называемого референдума о присоединении этой территории к России в 2014 году, часто высказывается более открыто и резко, чем это свойственно дипломату.

Сейчас П. Вайтекунас поддерживает смену европейского политического курса по отношению в Кремлю и говорит, что для этого нужны победы в Украине.



"Мы должны понять, почему старая модель европейской безопасности полностью провалилась и привела к войне Путина с Западом, с Европой. Но эта война пока происходит только на территории Украины", – говорит П. Вайтекунас.

По словам дипломата, старая модель безопасности Европы опирается на три столпа.

"Первый столп – это то, что любили повторять европейские лидеры: Россия – в первую очередь. Второе, они говорили, что между Германией и Россией ничего нет, но они должны найти какое-то сосуществование, какую-то модель, так как опираться на страны, которые появились недавно, – ненадежно. Ну и третий пункт, на который опиралась европейская стратегия – философия или стратегия конвергенции, которая заключалась в том, что если мы будем сотрудничать с авторитарными странами, будет происходить постепенная конвергенция", – считает П. Вайтекунас.

Пятрас Вайтекунас

В результате люди в России увидят, что сотрудничать выгодно, полезно, что для них открывается мир, границы, открываются разные возможности.

"И эта стратегия, в сущности, правильна, только она была неправильно претворена в жизнь, использована. Когда Россия отходила от европейских норм, тогда эти блага шли от западной цивилизации – это сотрудничество, это инвестиции, это обмен опытом, это технологии, это рынки, открытые для торговли, – просто разная помощь, которая шла в Россию", – считает П. Вайтекунас.

В. Путин и С. Шойгу / Фото AP

Однако уже тогда, с первыми нарушениями международных договоренностей, доступ к этим благам должен был быть остановлен или приостановлен.

"Если Путин разбомбил рынок в Грозном и сказал, что он разбомбил рынок с оружием, – нужно было реагировать. Россия подписывала международные договоры и не выполняла их. Последствия должны были быть уже тогда, в 2000 году и позже. Этого не происходило, а происходила просто компрометация той идеи, что мы можем сближаться с Россией, из-за того, что не было правильной реакции", – говорит политик.

П. Вайтекунас считает, что Запад торговал ценностями своей цивилизации в обмен на нефть, газ, доллары, которые везли в Европу вагонами.

"Думали, что все как-то пройдет, пронесет. Так все хорошо, будет еще лучше, так что вы, литовцы, тут молчите, и поляки тоже", – говорит П. Вайтекунас.

Пятрас Вайтекунас / Фото BNS

Сейчас нужно искать, чем заменить эту стратегию, которая привела к трагедии, к войне. По мнению П. Вайтекунаса, трагедия, которая происходит в Украине, – далеко не самое худшее, что нас ждет.

"Сейчас простой и ясный транзитный период: мы должны сейчас сделать самый главный вывод и проделать соответствующую работу – не дать окончательно сформироваться фашизму в России. Фашизм формируется тогда, когда он получает победы. Мы должны не дать побед Путину. И тогда каждого диванного милитариста, который поддерживает войну или, как он думает, не вмешивается, эта война коснется лично. А если у него будут победы – фашизм созреет и все закончится стратегическим ядерным ударом", – делает вывод дипломат.

В 1999-2004 годах П. Вайтекунас был чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики в Латвии. В 2004 занимал должность советника президента по внешней политике. В 2005-2006 годах был чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики в Республике Беларусь. В 2006-2008 был министром иностранных дел Литвы. С января 2010 г. по декабрь 2014 был чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики в Украине.