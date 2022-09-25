Премьер-министр поздравила евреев с Новым годом

Поздравляя евреев с одним из самых важных праздников – Новым годом или Рош ха-Шана, премьер-министр Ингрида Шимоните пожелала им здоровья, счастья и мира, сообщает пресс-служба правительства.

«От имени всего нашего правительства поздравляю всех евреев Литвы и мира с Новым годом – Рош ха-Шана, или, как обычно называют его литовские евреи, Рошешон. Шлю вам поздравления из Вильнюса – города, занимающего особое место в еврейском мире», - говорится в поздравлении премьер-министра.

И. Шимоните пожелала здоровья, счастья и мира: «Мира, который как никогда хрупок и важен в современном мире. Мира в наших сердцах и в наших странах».

Дата еврейского Нового года меняется из года в год, потому что евреи отсчитывают год от библейского сотворения мира, то есть по еврейскому календарю.