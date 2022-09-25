Хроника путинской войны. За неделю на месте массового захоронения в Изюме найдено 447 тел погибших

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 25 сентября.

На 214-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 25 сентября (время вильнюсское).

22:30

Западные державы продумывают планы реагирования на случай реализации Кремлем ядерных угроз в отношении Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на пятерых собеседников, осведомленных о положении дел. Так, двое из них считают маловероятным, что ядерный удар РФ по Украине вызовет аналогичный ответ - по мнению собеседников издания, в таком случае будет военный ответ с применением обычных видов оружия.

21:40

Украина получила от США зенитный ракетный комплекс NASAMS, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью американской телерадиокомпании CBS: "Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже принято, и Конгресс США - мы получили NASAMS". Однако этого недостаточно для защиты гражданской инфраструктуры, указал глава государства, не уточнив, сколько единиц ЗРК было передано Киеву.

20:40

447 тел погибших было найдено за неделю на месте массового захоронения в Изюме, сообщает в Facebook ГСЧС Украины. Отмечается, что в изъятии останков мужчин, женщин и детей из массового захоронения принимали участие военные, спасатели и полиция.

20:10

Израиль примет на лечение 20 украинских военных, получивших серьезные ранения в ходе войны с Россией, сообщают в посольстве Израиля в Украине. Первые два пациента должны прибыть в Израиль уже 25 сентября.

19:40

Президент России Владимир Путин начал мобилизацию потому, что он "не побеждает" в Украине. Такое мнение высказала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу CNN. По словам политика, Киев "перехитрил" Путина. "Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению. И я думаю, что он не ожидал такой силы реакции со стороны свободного мира", - отметила Трасс. С ее точки зрения, вторжение в Украину было стратегической ошибкой Путина.

"Нам не стоит обращать внимание на бряцание оружием со стороны Путина и его фиктивные угрозы. Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции в отношении России и дальше поддерживать украинцев", - добавила Трасс.

19:20

США: Применение ядерного оружия повлечет для РФ катастрофические последствия

Вашингтон сообщил "прямо, частным путем, на очень высоком уровне" Кремлю, что любой случай применения ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, а Соединенные Штаты и их союзники дадут на это решительный ответ. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

Он добавил, что США не признают результаты идущих сейчас "референдумов" о присоединении к России оккупированных украинских территорий и будут и дальше решительно поддерживать украинце в их борьбе, направленной на защиту своей страны и демократии.

18:55

"Уже несколько раз мы были в одном шаге от аварии на Запорожской АЭС", - написал министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

По его словам, причиной подобных ситуаций было "беспрецедентное варварское поведение россиян по отношению к украинским гражданским ядерным объектам".

"Мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость наших ядерных технологий к вооруженной агрессии России. Должен быть разработан действенный механизм с системой гарантий, направленной на предотвращение атак на объекты мирной атомной энергетики", - подчеркнул политик, добавив, что именно эту тему он обсуждал 22 сентября на трехсторонней встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Питтсбурге.

18:20

Альтернативная служба в рамках объявленной в России мобилизации для участия в войне против Украины "не предусмотрена". Такая информация была обнародована на портале "Объясняем.рф", где описываются условия мобилизации.

17:55

25 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли семь судов с 146,2 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции для стран Африки, Азии и Европы, сообщает министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Всего из украинских портов вышло 218 судов с сельскохозяйственной продукцией для стран Азии, Европы и Африки, указывается в сообщении. С момента отправки первого из них, с учетом груза сегодняшних судов, из Украины было экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.

17:20

Акция против мобилизации проходит в Махачкале. Telegram-канал правозащитного движения "Весна" публикует видео участников протеста, на котором запечатлены первые задержания. Судя по кадрам, на мероприятие пришло много женщин с детьми. Они выкрикивают: "Нет войне!", "Мы не слепые, мы не глухие!" и другие лозунги.

17:05

Чехии следует принять спасающихся от мобилизации россиян. Такую точку зрения высказал президент страны Милош Земан, в эфире телеканала CNN. Ранее, 22 сентября, глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что россияне, покидающие родину, чтобы избежать мобилизации, не могут претендовать на чешскую гуманитарную визу.

По словам Земана, он не согласен с позицией Липавского. "Думаю, что нам нужно выдавать визы этим людям, так же как и украинским беженцам. Человек, бегущий из России, не представляет собой риска для безопасности", - аргументировал он.

16:35

Около 2500 украинцев, в том числе гражданские лица, находятся сейчас в российском плену, сообщила в интервью британской медиакомпании BBC вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, гражданских лиц не включали в обмены уже несколько раз подряд. "Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменяны. И среди них очень много женщин", - заявила Верещук.

16:00

До конца дня 25 сентября мобилизационные мероприятия на оккупированном Россией полуострове Крым будут завершены, следует из заявления в Telegram "главы" местной "администрации" Сергея Аксенова. По его словам, план по призыву в Крыму "выполнен в полном объеме".

15:25

В дагестанском селе Эндирей протестующие против мобилизации резервистов для участия в войне против Украины перекрыли дорогу. На видео с места событий, которое опубликовал Telegram-канал "Утро Дагестан", видно, как мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов стреляет в воздух.

Кадры с места событий публикует и Telegram-канал правозащитного движения "Весна". По его сведениям, протестующие в Дагестане перекрывают федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.

15:05

Сербия не признает результатов "референдумов" о вхождении оккупированных РФ территорий Украины в состав России. "Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах", - цитирует в этой связи агентство ТАСС главу МИД Сербии Николу Селаковича.

"С одной стороны, мы принципиально привержены принципам и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это (признание результатов "референдумов" на востоке Украины. - Ред.) полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, (было бы. - Ред.) полностью противоположно нашей национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ", - подчеркнул сербский дипломат.

14:40

Светлана Алексиевич / T. Biliūno/BNS nuotr.

Сегодня по-настоящему падает и уходит в историю Советский Союз. Такое мнение высказала белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, выступая на книжном фестивале Open Books в Вильнюсе. "Нам казалось, что это (уход СССР в историю. - Ред.) произойдет без крови. Нет, крови уже много, а будет еще больше. И я сегодня пишу об этом книгу", - подчеркнула она, добавив, что, с ее точки зрения, то, что происходит сегодня в России, - "один к одному что творилось во время афганской войны".

14:10

В украинских городах Бердянск и Мелитополь практически одновременно прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Бердянск сейчас". Отмечается, что в Бердянске звуки взрыва были слышны в центре города.

По сведениям Telegram-канала "РИА-Мелитополь", был подорван автомобиль возле мэрии Бердянска. Telegram-канал "Бердянск сейчас" указывает в этой связи на сообщения российских СМИ о взрывах у здания исполкома с фото оцепления с места взрыва. "Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор", - добавляют авторы канала.

13:55

Пока нет "никаких признаков" того, что Россия намерена применить в Украине ядерное оружие. Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете La Razon.

Высказывая свою оценку относительно того, "насколько далеко, судя по имеющимся у правительства Испании разведданным, может зайти президент РФ Владимир Путин, Альбарес указал: "Только он (Путин. - Ред.) знает. С самого начала он демонстрирует большую иррациональность. Это агрессивная война против Украины, против ее суверенитета и территориальной целостности. Украина никогда не представляла угрозы территориальной целостности или суверенитету России".

13:30

Руководство кинотеатра CinemaPark в Уральске 24 сентября объявило, что россияне, которые не смогли найти в городе возможности переночевать, могут остаться на ночь в кинозалах, передает портал Kazakh24.info.

По словам директора кинотеатра, в связи с наплывом россиян цены на жилье в городе увеличились в разы.

13:00

Россияне, бегущие от мобилизации / AP nuotr.

Пограничная служба ФСБ стала запрещать россиянам выезд из страны, сообщает в своем Telegram-канале адвокат и правозащитник Павел Чиков. Он опубликовал копию соответствующего уведомления, полученного 25 сентября гражданином РФ, попытавшимся в пешем порядке перейти российско-казахстанскую границу.

В документе, где имя мужчины запикселено, указывается, что его право на выезд из РФ ограничено решением Военного комиссариата.

12:45

Утром в воскресенье ракетный удар был нанесен по расположенной в центре Херсона гостинице Play Hotel by Ribas, сообщают оккупационные власти Херсонской области в Telegram. Уточняется, что в этом отеле проживала съемочная группа российского телеканала RT.

По предварительным данным, в результате удара погибли два человека, в том числе депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко. Также есть пострадавшие.

Между тем "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар по гостинице был нанесен украинской стороной, пишет российское государственное информагентство ТАСС.

12:05

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что россияне, стремящиеся избежать мобилизации, должны иметь возможность получить визы стран-членов ЕС. Такое мнение дипломат высказал в интервью газете La Razon. "Мы ничего не имеем против российского народа, и тем более против тех людей, которые с большим мужеством проводят демонстрации под угрозой тюремного заключения и даже жизни, - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли давать гражданам РФ убежище в ЕС. - Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена возможность сделать это".

11:30

Москва может использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии, говорится в актуальном сообщении Минобороны Великобритании. По оценке британских спецслужб, учитывая необходимость подавлять недовольство внутри России, а также выполнять оперативные задачи в Украине, Росгвардия, скорее всего, находится сейчас под особым давлением.

В настоящий момент ее подразделения играют важную роль как в боевых действиях, так и в российском тылу, а также способствуют проведению "референдумов" о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины, напоминают в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/MDuAmXKYmH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/P4MGv0YjgE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 25, 2022

11:00

Российским военнослужащим, находящимся на оккупированных территориях Запорожской области, не дают отпусков и не платят зарплаты из-за мобилизации. Как сообщает Генштаб ВСУ, российское командование ограничивает в правах военных, заключивших краткосрочные контракты. Военнослужащим российских войсковых частей в Запорожской области, утверждается в сообщении штаба, заявляют, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий зависит от решения командования. Также причиной задержки отпусков и выплат называют "частичную мобилизацию", и это приводит к ухудшению морально-психологического состояния воюющих россиян.

10:30

В ходе объявленной Кремлем "частичной мобилизации" российскому командованию вряд ли удастся создать эффективные боевые подразделения, сообщается в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). Эксперты считают, что часть призванных резервистов сможет пройти максимум 2-месячную подготовку, обучение остальных займет еще меньше времени. Аналитики подчеркивают, что среди мобилизованных много мужчин в возрасте старше 50 лет и с серьезными заболеваниями. Призванные получают ржавое стрелковое оружие, многие недостаточно дисциплинированны и неуправляемы.

09:35

Утром Одесса подверглась атакам дронов-камикадзе. Боевые беспилотники нанесли три удара по центру города, сообщается в Telegram-канале Оперативного командования "Юг".

08:40

На антивоенных акциях, прошедших в городах России 24 сентября, по данным правозащитного портала "ОВД-Инфо" на 8.40 мск, задержаны около 800 человек. Задержания проходили в 33 городах. Большинство - в Москве, где известно минимум о 390 задержанных. В Санкт-Петербурге полиция применяла электрошокеры и дубинки.

07:35

Война России против Украины / AP nuotr.

Украинские военные остановили наступление российских войск в районах Соледара, Выимки, Курдюмовки, Зайцево, Новомихайловки и Первомайского. Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Также в сообщении говорится о ракетных, минометных и ствольных артиллерийских обстрелах россиянами многочисленных населенных пунктов и ответных ударах украинских войск.

06:30

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Владимир Зеленский заявил, что был шокирован тем, что Израиль не предоставил Киеву системы противоракетной обороны. Об этом он рассказал в интервью иностранным журналистам, сообщает агентство Reuters.

05:30

Турция и ООН нашли вариант выхода российских удобрений на мировые рынки, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, работа в этом направлении продолжается.

04:30

Отсрочку от мобилизации в России наряду со студентами получат аспиранты, сообщили в Минобрнауки. Как передает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на горячую линию ведомства, указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, распространяется на всех обучающихся очной и очно-заочной форм обучения. "Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты - тут никаких категорий нет, все обучающиеся", - цитирует радиостанция разъяснение представителя Минобрнауки.

03:30

Украина требует созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с проведением Россией "референдумов" на оккупированных территориях. Об этом сообщил в Twitter представитель украинского МИДа Олег Николенко. "Россия должна нести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал Николенко.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022

02:20

Алексей Арестович / R. Rumšienės/LRT nuotr.

В Украине допустили мобилизацию "всех или очень многих" студентов. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live". По его словам, речь идет "о выживании нации".

01:20

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил свои концерты в Польше на фоне возмущения его позицией по войне РФ в Украине, сообщили в субботу, 24 сентября, польские СМИ. В апреле 2023 года музыкант должен был выступать в Кракове.

00:30

Зеленский пообещал пленным цивилизованное обращение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует каждому российскому военнослужащему, который сдастся в плен, "три вещи". "Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении в субботу, 24 сентября.

Объявленная Россией мобилизация не случайно была названа гражданами РФ "могилизацией", отметил президент Украины. "Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником", - добавил Зеленский.

00:05

Сергей Лавров / AP nuotr.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена инициировать переговоры с Западом по ситуации вокруг Украины. "В ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия просто не будет делать никаких первых шагов", - сказал Лавров в субботу, 24 сентября, на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. В то же время он отметил, что Россия не отказывается от переговоров.

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