Хроника путинской войны. ВСУ отбили наступление в шести населенных пунктах

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 25 сентября.

На 214-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 25 сентября (время вильнюсское).

11:30

Москва может использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии, говорится в актуальном сообщении Минобороны Великобритании. По оценке британских спецслужб, учитывая необходимость подавлять недовольство внутри России, а также выполнять оперативные задачи в Украине, Росгвардия, скорее всего, находится сейчас под особым давлением.

В настоящий момент ее подразделения играют важную роль как в боевых действиях, так и в российском тылу, а также способствуют проведению "референдумов" о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины, напоминают в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/MDuAmXKYmH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/P4MGv0YjgE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 25, 2022

11:00

Российским военнослужащим, находящимся на оккупированных территориях Запорожской области, не дают отпусков и не платят зарплаты из-за мобилизации. Как сообщает Генштаб ВСУ, российское командование ограничивает в правах военных, заключивших краткосрочные контракты. Военнослужащим российских войсковых частей в Запорожской области, утверждается в сообщении штаба, заявляют, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий зависит от решения командования. Также причиной задержки отпусков и выплат называют "частичную мобилизацию", и это приводит к ухудшению морально-психологического состояния воюющих россиян.

10:30

В ходе объявленной Кремлем "частичной мобилизации" российскому командованию вряд ли удастся создать эффективные боевые подразделения, сообщается в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). Эксперты считают, что часть призванных резервистов сможет пройти максимум 2-месячную подготовку, обучение остальных займет еще меньше времени. Аналитики подчеркивают, что среди мобилизованных много мужчин в возрасте старше 50 лет и с серьезными заболеваниями. Призванные получают ржавое стрелковое оружие, многие недостаточно дисциплинированны и неуправляемы.

09:35

Утром Одесса подверглась атакам дронов-камикадзе. Боевые беспилотники нанесли три удара по центру города, сообщается в Telegram-канале Оперативного командования "Юг".

08:40

На антивоенных акциях, прошедших в городах России 24 сентября, по данным правозащитного портала "ОВД-Инфо" на 8.40 мск, задержаны около 800 человек. Задержания проходили в 33 городах. Большинство - в Москве, где известно минимум о 390 задержанных. В Санкт-Петербурге полиция применяла электрошокеры и дубинки.

07:35

Украинские военные остановили наступление российских войск в районах Соледара, Выимки, Курдюмовки, Зайцево, Новомихайловки и Первомайского. Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Также в сообщении говорится о ракетных, минометных и ствольных артиллерийских обстрелах россиянами многочисленных населенных пунктов и ответных ударах украинских войск.

06:30

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Владимир Зеленский заявил, что был шокирован тем, что Израиль не предоставил Киеву системы противоракетной обороны. Об этом он рассказал в интервью иностранным журналистам, сообщает агентство Reuters.

05:30

Турция и ООН нашли вариант выхода российских удобрений на мировые рынки, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, работа в этом направлении продолжается.

04:30

Отсрочку от мобилизации в России наряду со студентами получат аспиранты, сообщили в Минобрнауки. Как передает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на горячую линию ведомства, указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, распространяется на всех обучающихся очной и очно-заочной форм обучения. "Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты - тут никаких категорий нет, все обучающиеся", - цитирует радиостанция разъяснение представителя Минобрнауки.

03:30

Украина требует созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с проведением Россией "референдумов" на оккупированных территориях. Об этом сообщил в Twitter представитель украинского МИДа Олег Николенко. "Россия должна нести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал Николенко.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022

02:20

Алексей Арестович / R. Rumšienės/LRT nuotr.

В Украине допустили мобилизацию "всех или очень многих" студентов. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live". По его словам, речь идет "о выживании нации".

01:20

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил свои концерты в Польше на фоне возмущения его позицией по войне РФ в Украине, сообщили в субботу, 24 сентября, польские СМИ. В апреле 2023 года музыкант должен был выступать в Кракове.

00:30

Зеленский пообещал пленным цивилизованное обращение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует каждому российскому военнослужащему, который сдастся в плен, "три вещи". "Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении в субботу, 24 сентября.

Объявленная Россией мобилизация не случайно была названа гражданами РФ "могилизацией", отметил президент Украины. "Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником", - добавил Зеленский.

00:05

Сергей Лавров / AP nuotr.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена инициировать переговоры с Западом по ситуации вокруг Украины. "В ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия просто не будет делать никаких первых шагов", - сказал Лавров в субботу, 24 сентября, на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. В то же время он отметил, что Россия не отказывается от переговоров.

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