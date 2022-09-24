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2022.09.24 09:10

Лукашенко исключил проведение мобилизации в Беларуси

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DW 2022.09.24 09:10
Владимир Путин, Александр Лукашенко
Владимир Путин, Александр Лукашенко / AP nuotr.

Лукашенко назвал враньем сообщения о мобилизации в Беларуси после ее объявления в России.

В Беларуси не планируется мобилизации наподобие объявленной в России президентом Владимиром Путиным, заявил Александр Лукашенко в пятницу, 23 сентября.

"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - цитирует правителя Беларуси близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко обещает не участвовать в войне, но предоставляет РФ территорию

В начале июля Лукашенко также заявлял, что Беларусь "пытаются втянуть в войну в Украине". "Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине", - заявил тогда Лукашенко. В августе он вновь повторил, что Беларусь не планирует нападать на Украину. "Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", - сказал он.

При этом с начала российского вторжения в Украину Лукашенко регулярно предоставлял Кремлю территорию страну для нападения на Украину, что, как указывали эксперты, считается военной агрессией с точки зрения международного права.

В день вторжения российские танки, в том числе вошли на территорию Украины со стороны Беларуси. В мае правозащитники подсчитали, что с территории Беларуси по Украине было совершено более 633 ракетных запусков.

В Кремле за неделю до мобилизации обещали не проводить ее

Об отсутствии планов объявлять мобилизацию регулярно говорили и в Кремле, в последний раз - меньше, чем за неделю до подписания Путиным соответствующего указа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявил, что его спрашивали о "полной мобилизации", а Путин объявил "частичную".

"Меня спрашивали о полной мобилизации. Я сказал что речи не идет. О том, как изменились условия специальной военной операции, рассказал президент Путин. Путин рассказал, что мы сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и других недружественных нам стран", - подчеркнул Песков.

DW

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