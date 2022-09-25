Состязания в людоедстве. Александр Подрабинек – о царедворцах

Войне всегда сопутствует ограничение гражданских прав. Нынешняя война с Украиной хорошее этому подтверждение – с начала агрессии гражданские права в России еще больше скукожились, а политические репрессии приняли еще больший размах.

После объявленной в России 21 сентября мобилизации и переходе войны на другой уровень интенсивность репрессий неизбежно должна возрасти. Своевременный запрос на это предъявляют самые чуткие кремлевские царедворцы.

Обвиняемый британским правосудием в заказном убийстве депутат Госдумы Андрей Луговой предлагает ввести пожизненное заключение и лишение гражданства за шпионаж и государственную измену. Нынешнее наказание в 20 лет лишения свободы – это, по мнению бывшего сотрудника КГБ СССР, слишком мало. "Достаточно мы дали волю расплодиться махровым предателям, именуемым себя либеральной оппозицией", – пишет он в своем телеграм-канале.

Идея не нова и не оригинальна. Все это уже было в советские времена, откуда родом Луговой и его подельники. Ассортимент репрессий, пригодных для кремлевского употребления, еще далеко не полон. Можно, например, легализовать пыточное следствие, захватывать и расстреливать заложников, проводить над заключенными медицинские эксперименты или топить политзаключенных целыми баржами. Луговой не креативен, да ему это и не надобно. Ему важно отличиться в кровожадности, чтобы Главный Хозяин его заметил и оценил.

Другой любитель бежать впереди паровоза, Рамзан Кадыров, еще на той неделе предложил начать военную мобилизацию на местах, не дожидаясь, когда Кремль объявит военное положение. Очень вовремя подсуетился. Ему ведь тоже надо показывать свою суперлояльность, особенно когда другие так удачливы в подобных начинаниях. Он бы мог предложить снизить возраст призыва до 11 лет, ввести заочное судопроизводство или публичную казнь преступников, но пока ограничился скромным предложением взять дело мобилизации в свои руки.

Возможно, он просто располагал инсайдерской информацией и знал, что в ближайшее время Кремль объявит мобилизацию военнослужащих запаса. Его выступление было хорошо рассчитанной саморекламой. Частичную мобилизацию действительно объявили 21 сентября.

Однако и тому, и другому далеко до Евгения Пригожина, который не ограничивается словами, а резво берется за дело. Пока Луговой мечтал пополнить лагерный мир долгосрочниками, а Кадыров рассуждал о грядущей мобилизации, Пригожин взялся за лагеря, вербуя заключенных на войну с Украиной.

Всех троих роднят два обстоятельства. Первое – пустое, а по нашим временам даже смешное. Предложенные инициативы незаконны. Если пожизненное заключение еще можно провести через Госдуму, то лишение гражданства прямо противоречит части 3 статьи 6 Конституции России (в этом месте можно смеяться, я не возражаю!). Объявление мобилизации – прерогатива центральной власти, а не региональной. Возможно, Кадыров в мечтах видит себя президентом РФ или главой независимого государства, но в этом случае он хотя и бежит впереди паровоза, но явно не в ту сторону. Ну и наконец, инициатива Пригожина абсолютно противоречит российскому законодательству, поскольку такой способ освобождения заключенных от наказания не предусмотрен никакими законами. На этом о смешном закончим и перейдем к серьезному.

Участвующие в соревнованиях по людоедству инициативные чиновники совсем не учитывают опыт своих предшественников. Организовавшие якобинский террор вожди Великой французской революции сами стали жертвами созданной ими машины репрессий. Воспевавшие красный террор создатели ВЧК и ГУЛАГа погибли во время сталинских чисток 30-х годов. Руководители сталинской госбезопасности один за другим уходили тем же путем. Создававший Адольфу Гитлеру силовую защиту Эрнст Рём был убит вместе со своими товарищами-штурмовиками в "ночь длинных ножей" своими же собратьями нацистами. Чемпионы по людоедству часто становятся добычей своих хозяев, сидящих на верхушке этой кровавой пищевой цепи. Их услугами до поры до времени пользуются, их благодарят и награждают, но в какой-то непредсказуемый момент тираны начинают считать их опасными и предпочитают от них избавляться.

Нынешние кремлевские властители тоже не слишком впечатлены преданностью своей дворни. Они легко пускают под сплав своих бывших сподвижников. Немалые сроки по поводу и без получают преданные режиму министры, губернаторы, банкиры и промышленники. Им кажется, что их лояльность должна оплачиваться гарантиями безопасности, но нет, этого не происходит. Они в этом постоянно убеждаются, но уроки впрок не идут и они все не теряют надежды заработать себе надежный иммунитет, завоевывая призы в людоедских соревнованиях.

Радио Свобода