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2022.09.23 14:51

В Польше резко вырос интерес россиян к низкоквалифицированной работе

U
Unian.net 2022.09.23 14:51
Строители (ассоциативное фото)
Строители (ассоциативное фото) / E. Genio / LRT nuotr.

В Польше после оглашения мобилизации в РФ фиксируют серьезный рост интереса к работе со стороны россиян.

Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal. В агентстве отметили, что за последние два дня рекрутеры получили 130 запросов на работу из России. Для сравнения, раньше показатель достигал 20-30 запросов в месяц, передает Экономическая правда.

В Gremi Personal предположили, что россияне начали массово искать работу в Европе из-за мобилизации, объявленной президентом страны Владимиром Путиным.

"Даже после того, как запрет на въезд россиян в страны Балтии вступил в силу, российские мужчины пытаются найти лазейку во избежание мобилизации", - говорится в сообщении.

Специалисты по трудоустройству добавляют, что до войны польские работодатели вообще не ощущали спрос на вакансии в Польше со стороны россиян, но экономический кризис и санкции постепенно приводят к определенным изменениям. "А закон о частичной мобилизации еще больше подталкивает интерес к поиску работы в Европе", - говорится в сообщении.

По предположениям экспертов, россияне выбирают Польшу в первую очередь из-за возможности быстрого пересечения границы и легализации пребывания. Кроме того, большинство польских работодателей гарантируют легальное трудоустройство, официальную заработную плату и социальный пакет.

"Однако польские рекрутинговые компании в большинстве своем не нанимают граждан из РФ не только из-за отсутствия упрощенных визовых процедур, новых санкционных визовых ограничений, а из-за солидарности с Украиной", - отметила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

По ее словам, это уже вторая волна миграции россиян в результате войны.

"Первыми уехали преимущественно люди, которых не устраивала санкционная политика. В начале войны их выбором стали в частности такие страны как Грузия, Армения, Турция, Израиль. А теперь обосноваться в Польше пытаются мужчины, которые боятся массового призыва, но их здесь не ждут", – резюмировали в Gremi Personal.

Как сообщалось, 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. После обращения Путина за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

Unian.net

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