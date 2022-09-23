Федор Крашенинников. Путинская мобилизация может стать концом его режима

Объявив мобилизацию, Путин сделал большой шаг к разрыву с теми россиянами, на лояльность которых все последние годы опиралась его власть, считает Федор Крашенинников.

Освобождение украинскими войсками ранее оккупированных Россией районов Харьковской области создало настолько серьезную угрозу всему российскому фронту, что Путину пришлось срочно объявить мобилизацию. Причина нарастающих военных проблем Путина известна: не хватает солдат, того самого "пушечного мяса". Если он срочно не укрепит свою армию десятками тысяч новобранцев, фронт рухнет под ударами ВСУ и "СВО" закончится утратой контроля даже на тех территориях, которые президент РФ давно уже считает своими: над Донецком, Луганском и даже Крымом. Такая военная катастрофа может стать концом путинского режима: никакая пропаганда не сможет ни объяснить, ни оправдать тот факт, что Россия очевидным образом проиграла войну.

Широко распиаренные поездки вербовщиков по тюрьмам - обратная сторона провала вербовки граждан России. И этот провал свидетельствует, прежде всего, о том, что о массовой активной поддержке действий властей или полном доверии пропаганде сейчас не может быть и речи, иначе бы с первых дней войны у военкоматов стояли очереди желающих пойти на фронт.

Война - в каждый дом



За эти месяцы много раз звучал вопрос, почему в России никого не беспокоит гибель тысяч солдат на войне в Украине. Часто вспоминали Чеченскую войну и активность солдатских матерей тогда и спрашивали, почему ее нет сейчас. Ответ прост: пока на фронте воевали и погибали те, кто пошел туда добровольно, оплакивать их было некому, часто даже в их ближайшем окружении - в армию вербовался в основном очень специфический контингент.

Война для большинства россиян оставалась чем-то далеким и больше похожим на затянувшееся телешоу. Кто-то где-то воюет, "наши" постоянно побеждают и наступают, а все, что требуется от обывателя, - это при каждом случае говорить, что Путин все правильно делает или, в крайнем случае - что все не так однозначно.

И вот сам Путин изменил ситуацию. Теперь воевать и гибнуть поедут и те, кто верил, что победа уже почти одержана, и те, кто вовсе не интересовался войной, и те, кто был так или иначе против, - ничьего желания никто спрашивать больше не будет. Война придет в каждый дом.

Мобилизационные протесты



В первый день мобилизации в России было задержано более 1300 участников протестных акций. Некоторые из них прямо в отделении получили повестки. Конечно, это все еще слишком мало, чтобы остановить войну. И, скорее всего, на протесты даже сейчас выходят те, кто уже давно для себя все решил и по поводу войны, и по поводу Путина.

Нельзя не отметить: мобилизация не только дает новые поводы для протестов, но и открывает новые возможности для запугивания несогласных. Во-первых, сама по себе перспектива попасться на глаза властям, участвуя в акциях протеста, особенно непривлекательна сейчас, когда рациональнее прятаться от властей, чтобы не угодить на фронт.

Во-вторых, мобилизация - хороший повод поставить на поток изоляцию неугодных властям активистов, участников протестов и просто молодых людей, запирая их в казармах, подальше от больших городов. Давно известно: в российской армии можно провести весь срок службы, ни разу не взяв в руки оружие. Все это надо учитывать, оценивая нынешний масштаб и итоги протестов в России.

Путин нарушил негласный пакт с лояльными ему россиянами



Но все-таки, когда же ужас происходящего дойдет если не до всех, то хотя бы до большинства активной части населения? И дойдет ли?

История учит, что скорее всего дойдет, - но не в ближайшие дни и недели. Только через месяц или полтора, когда на фронте уже окажутся десятки тысяч призванных обывателей, весь ужас нового положения станет очевидным и для них самих, и для их семей, и для всех остальных.

Даже самые лояльно настроенные граждане России обнаружат, что Путин в одностороннем порядке нарушил с ними тот негласный пакт, на котором 20 лет держалась его власть: вы не занимаетесь политикой, а власть не трогает вас. Обыватели, которые старательно не занимались политикой, покорно ходили на выборы, верили байкам пропаганды, презирая несогласных, обнаружат себя обманутыми и наказанными за свою веру Путину и в Путина. Причем многие из самых лояльных Путину окажутся калеками, сиротами, вдовами, а кто-то и вовсе погибнет - и это будет той точкой, на которой закончится вера в Путина для каждого из них.

Путин пошел ва-банк. Он все поставил на то, что, призвав на фронт сотни тысяч россиян, он быстро закончит войну, победит Украину и тем самым "обнулит" все накопившиеся у населения вопросы и сомнения. Другого вариант развития событий он не хочет видеть.

Между тем, другой вариант гораздо более реалистичен: Украина, поддерживаемая всем миром, выстоит и продолжит сражаться и побеждать, а в России будет лишь бесконечная мобилизация, поток "похоронок" с фронта, изъятие личного автотранспорта для нужд армии, охота на "уклонистов" и "дезертиров", плачущие матери, жены, дети - и так много месяцев, без просвета и надежды. До тех пор, пока на улицы не выйдут уставшие от войны и поражений фронтовики, дезертиры, уклонисты, вдовы, сироты и потерявшие сыновей матери. И вот их разгонять будет уже некому.

Между прочим, именно так в 1917 году кончилось царствование Николая Второго.



DW