Историк Каспаравичюс: Бразаускас - один из первых политиков современной Литвы

Сегодня отмечается 90 лет со дня рождения президента Альгирдаса Бразаускаса – первого демократически избранного президента в Литве, который заложил основы независимости государства. По словам историка Альгимантаса Каспаравичюса, политическую карьеру Бразаускаса можно поделить не на два этапа (до и после восстановления независимости), а на три.

"Не надо забывать, что до осени 1988 года он был видным партийным, и даже не столько партийным, сколько советским деятелем в оккупированной, советизированой Литве. Он был министром строительства, позже уже секретарем, ответственным за экономику ЦК ЛКП. Так что это тоже все-таки определенный вклад", – говорит историк.

Особенно это важно, если связывать такое назначение Бразаускаса не с политическими процессами, а с тем фактом, что во времена Советского Союза Литва экономически была довольно сильной республикой.

А. Бразаускас и А. Шляжявичюс. 1994 год / Фото К. Ванагаса/BNS

"Если посмотреть на города, то они строились. Я думаю, что здесь нужно видеть и определенный вклад Бразаускаса", – считает А. Каспаравичюс.

Следующим важным шагом в политический карьере будущего первого президента независимой Литвы было его назначение осенью 1988 года первым секретарем Компартии Литвы и, одновременно, по существу, руководителем еще тогда Советской Литвы.

"Не надо забывать, что за плечами Бразаускаса стояла огромная организация – Компартия, которая в то время насчитывала около двухсот тысяч человек. Если посчитать с членами их семей, это будет примерно миллион человек, более чем треть всего общества. Когда образовался "Саюдис" в начале лета 1988 года, перед обществом Литвы, я бы сказал, встал ключевой вопрос: с кем будет литовская Компартия, в то время одна политическая сила и, по сути, одна политическая партия в Литве?", – говорит историк.

Альгимантас Каспаравичюс / Фото Ю. Стацявичюса/LRT

Из этого следует вывод, что Бразаускас появился на политической арене уже современной Литвы.

"Все-таки "Саюдис" – это уже рождение современной Литвы. Бразаускас появляется, по сути, одновременно с литовским "Саюдисом". 20 октября 1988 он стал секретарем и шел в русле политической программы "Саюдиса". Конечно, есть определенные разногласия, нюансы, но все-таки очевидно, что эта огромная в организационном плане политическая сила, которую ведет Бразаускас, идет в русле той линии, которую проводит литовский "Саюдис", – уверен А. Каспаравичюс.

Альгирдас Бразаускас / BNS nuotr.

Дальнейшее развитие истории показало, что это позволило Литве объединиться и избежать огромного острого раскола в обществе, как это, например, произошло в Грузии или других регионах тогдашнего Советского Союза. Это, в том числе, привело к 11 марта 1990 года.

"После того, как Бразаускас стал первым секретарем Литвы, он сразу же вернул обществу Вильнюский кафедральный собор. До этого это здание использовалось как музей искусства. Это был символический жест", – продолжает А. Каспаравичюс.

Альгирдас Бразаускас / Стоп-кадр из передачи „Istorijos detektyvai“

Важно и то, что позже, в декабре 1989 года, партия под управлением Бразаускаса первой вышла из Коммунистической партии Советского Союза.

"Она первая расколола эту огромную партию, эту монолитную силу, одновременно показывая и дальнейший путь Литвы. По сути, это была первая ласточка, которая предвещала развал всего Советского Союза. Это было очень важно, особенно накануне выборов в Верховный Совет 1990 года и накануне объявления о независимости 11 марта 1990 года", – считает историк.

Памятник А. Бразаускасу / Фото Э. Блажевича/LRT

До этого, еще в начале 1990 года, Верховный Совет Советской Литвы принял декларацию, которая отменила предыдущую декларацию 21 июля 1940 года, служившую идеологической основой для включения Литвы в Советский Союз.

"Под руководством Бразаускаса эта декларация была отменена, – за месяц до объявления Независимости. В политическом и юридическом плане один месяц до 11 марта 1990 года Советская Литва стояла как бы уже вне Советского Союза. Одновременно это была Советская Социалистическая Республика с советским социалистическим строем, но в то же время она уже рядом с Независимостью, так как основная почва для этого уже была подготовлена отменой декларации так называемого народного правительства от 21 июля 1940 года. Это была очень важная предпосылка перед основным актом Независимости 11 марта 1990 года", – говорит А. Каспаравичюс.