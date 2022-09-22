Что о мобилизации в России думают живущие в Литве россияне: этот шаг Путина только приближает его конец

Проживающие в Литве россияне с возмущением реагируют на сообщение об объявленной в России мобилизации. «Мобилизация будет ещё больше подтачивать путинский режим», - сказала в интервью LRT.lt российская активистка Елена Котёночкина, которая 21 сентября в центре Вильнюса провела митинг русскоязычной диаспоры Вильнюса.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. Принятое решение он объяснил необходимостью "защиты нашей Родины и её целостности", а также необходимостью вести военные действия с Украиной.

Призыву, как утверждается, будут подлежать только российские граждане из запаса и проходившие военную службу. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. По словам Шойгу, мобилизационный ресурс в России - 25 миллионов.

Мобилизация: частичная или всеобщая?



Россисйские призывники / AP nuotr.

По мнению проживающей в Литве российской активистки Елены Котёночкиной, новость о мобилизации была ожидаемой и соответствовала логике войны Путина.

«Она была неизбежна, потому что никто не хотел воевать. Путин уже из тюрем набирал людей, было призвано порядка 2000 уголовников. Большинство из них уже погибли, потому что они используются, как пушечное мясо, воевать они не могут и не умеют. Так что мобилизация — это такой логический ход», – говорит активистка.

По ее мнению, президент России не сделал этого раньше, потому что не был уверен, что даже граждане, которые поддерживают войну, пойдут воевать: «Это все диванное войско».

Несмотря на то, что мобилизация в России объявлена частичной, на самом деле она «гибридная» - такого мнения придерживается политический беженец из Санкт-Петербурга Влад Шипицын.

«Мобилизация эта гибридная, как и все у Путина. В указе говорится о частичной мобилизации, но не указано, кто эти частично, из каких регионов, какие категории людей будут призываться и так далее. Даже эта цифра в 300 тыс. была озвучена Шойгу после выступления Путина и там же было добавлено, что в общем-то весь резерв составляет 25 миллионов. В указе есть также секретный пункт, но что в нём, непонятно. То ли там говорится о том, как вообще призывать все эти 25 миллионов, то ли еще что-то. (...) В общем несмотря на то, что этот указ называется "О частичной мобилизации”, но под него могут забрать абсолютно всех», - сказал в интервью LRT.lt В. Шипицын.

Проживающий в Литве активист из Казани Дмитрий Новиков подчеркивает, что скрытая мобилизация в России велась давно. В общей сложности за свои национал-демократические убеждения он провел в различных тюрьмах страны более 10 лет. Еще в 2014-м году по таким местам лишения свободы начали ездить представители ФСБ и предлагать «оказать добровольную помощь народу Донбасса и Луганска». Агитировали и Новикова, но он отказался.

«Мне кажется, что этом они не остановятся, неспроста было подчеркнуто, что мобилизационный ресурс – 25 миллионов. Все-таки это министр обороны сказал. И к его словам надо отнестись серьезно», - сказал в интервью LRT.lt Д. Новиков.

Митинг в центре Вильнюса: три предложения призывникам



Митинг в Вильнюсе, посвящённый Международному Дню Мира (21 сентября 2022 года) / Фото В. Шипицына

21 сентября 2022 г., в Вильнюсе, на площади Винцаса Кудирки Е. Котеночкина и В. Шипицын провели митинг, посвящённый Международному Дню Мира. Участники митинга решительно осудили агрессивную войну, указ о мобилизации, репрессии против антивоенных активистов в России.

«Впечатление от митинга в Вильнюсе самые позитивные. Во-первых, многие из людей планировали прийти на эту акцию, посвящённую Международному Дню Мира, а многие пришли ввиду введения Путиным мобилизации выразить свой протест и поддержать россиян, которые также выходили на улицы своих городов», - рассказала Е. Котеночкина.

На митинге Влад Шипицын сделал три предложения тем гражданам РФ, которые не желают стать «путинским пушечным мясом»: саботировать мобилизацию всеми имеющимися, бежать из РФ, а при попадании на территорию Украины немедленно поднимать белый флаг и сдаваться в плен. Он также призывает отправляемых на войну с Украиной россиян поворачивать оружие против путинского режима и своих командиров.

Протесты: грозит срок до 15 лет



Протесты против мобилизации в России / Stop kadras

Вчера на акциях против объявленной Владимиром Путиным мобилизации, которые прошли в 38 городах России, были задержаны более 1400 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Москве. В этих городах полиция действовала особенно жёстко - людей протестов избивали дубинками, ставили на колени. В Москве некоторым задержанным в отделах полиции вручили повестки в военкоматы.

В целом Е. Котеночкина не думает, что протесты в России примут массовый характер. Примечательно, что прокуратура Москвы пригрозила тем, кто призывает выходить на акции протеста, а также участникам административным или уголовным наказанием, "в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет".

«Те, кто вышли с протестом и были задержаны - это молодежь, которая и так обычно выходила с протестами. Многие из них - это навальнисты, оставшиеся в России.

Что касается молчаливого большинства, то они будут какими то своими способами индивидуально пытаться выйти из положения - договариваться за взятки в военкоматах или уезжать, например, С. Шойгу сказал, что призовут 300 тыс. человек, но кто знает, а может это будет 3 миллиона, кто будет это считать? Нам информация недоступна, но в целом это затронет всех», - прогнозирует активистка.

Тем временем Шипицын считает, что протесты в России будут только усиливаться.

«Сейчас к альтруистическому мотиву “не хотим убивать украинцев”, “не хотим быть соучастниками”, “нет войне”, добавился ещё и эгоистический мотив - “не хотим быть пушечным мясом”. Для некоторых это даже более сильный активатор. Так что протесты, в том числе и насильственные, такие как поджог военкоматов, коммуникаций и так далее, я считаю, будут только усиливаться», - сказал в интервью LRT.lt Шипицын.

По его словам, в Петербурге люди активно выражали свое возмущение данным указам, а двое друзей активиста были задержаны. «Против них насилие не применялось, но они находятся в отделе полиции, их ждет суд», - сказал он.

Все бегут-бегут-бегут



Призывники в России / AP nuotr.

Росстат еще в августе опубликовал данные о выезде россиян за границу за первое полугодие 2022 года. Всего с разными целями страну покинуло 8,5 млн человек, это на 25% больше, чем с января по июнь 2021 года.

То, что многие россияне не собираются идти на войну, стало ясно уже 21 сентября: в первый же день после объявления мобилизации все прямые билеты из Москвы в страны, куда гражданам России не нужны визы, были раскуплены.

«Мобилизация, конечно, будет ещё больше подтачивать путинский режим. Многие уже попытались уехать за рубеж, как известно все билеты были проданы. Теперь будут закрывать границы для выезжающих, уже сейчас на границе начинают задавать вопросы, с какой целью едете и есть ли обратный билет. Думаю, что в будущем при выезде из Российской Федерации потребуется разрешение от военкоматов, пока до этого не дошло, но я думаю, что это следующий этап», - говорит в интервью LRT.lt Е.Котеночкина.

Число бегущих от режима в Вильнюсе россиян, по наблюдениям Е. Котеночкиной растет. «Если летом, когда я подключилась к нашему чату, там было около 100 участников, то сейчас – около 300. И многие люди обеспокоены тем, будет ли Литва оказывать им поддержку», - говорит активистка.

«Этот шаг Путина только приближает его конец»



Дмитрий Новиков / E.Blaževič/LRT nuotr.

После объявления Путины мобилизации Антивоенный комитет России, в который входят шахматист и политик Гарри Каспаров, журналист Евгений Киселев, поилитк Михаил Капьянов, писатель Виктор Шендерович и другие выпустил заявление, в котором озвучил поддержку всем, кто «попытается избежать мобилизации на преступную войну и будет уклоняться от призыва, бежать с призывных пунктов, сдаваться в плен и ли переходить на сторону защищающегося народа Украины».

Нем не менее, как считает политбеженец Д. Новиков российской оппозиции не хватает единства, нет единого курса в том, как, например, реагировать на мобилизацию.

«Например мы, молодёжь, больше придерживаемся крайних мер, мы считаем, что правительство Путина в данный момент преступно, и у нас в Казани мы были готовы к любым способам решения этой ситуации, в том числе революционным. А те, кто постарше, видимо застали ещё Советский Союз и высказываются за более сдержанную позицию», - говорит он в интервью LRT.lt.



Активист подчеркивает, что Путин уже начал угрожать применением ядерного оружия не только Украине, но и США, но надеется, что «мы избавимся от Путина и заживём спокойно в мирной дружной международной семье».

«Мне кажется, что этот шаг Путина только приближает его конец. Ведь путь Путина очень напоминает путь Адольфа Гитлера. Даже если взять его речь, произнесённую 24 февраля и сравнить с речью 1939-го года Адольфа Гитлера, которую тот произнес перед нападением на Польшу, то станет ясно, что звучали те же самые слова. Да и в Германии тоже сначала происходила скрытая мобилизация. Но я надеюсь, что уже следующий раз мы сможем публично задать вопросы Владимиру Владимировичу на военном трибунале в Гааге», - заключает Д. Новиков.