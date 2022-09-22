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2022.09.22 14:42

Сейм Литвы в первом чтении одобрил нулевой НДС на отопление на два сезона

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.22 14:42
Отопление
Отопление / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

В четверг Сейм Литвы принял в первом чтении предложение правительства о применении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на централизованное отопление еще на два зимних сезона.

За поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость по представлении проголосовали 111 депутатов, девять парламентариев воздержались.

Поскольку некоторые депутаты выражали обеспокоенность тем, что льгота предусмотрена только для централизованного отопления, премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что государственная компенсация за электричество и газ в этом году выше, чем льгота НДС.

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что согласно текущим тенденциям, цены на топливо остаются высокими, поэтому предлагается применять компенсации именно к централизованному отоплению, поскольку цены на него регулируются.

По данным Минфина, госбюджет потеряет около 54 млн евро из-за льготы по НДС в отопительный сезон 2022-2023 годов евро, а в сезоне 2023-2024 - еще 57 млн. евро при условии сохранения цен на уровне первого полугодия 2023 года.

Льгота будет действовать с 1 октября 2022 и 2023 годов по 30 апреля 2023 и 2024 годов.

# Литва
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