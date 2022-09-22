В Сейме Литвы – окончательное голосование по российским и белорусским телепрограммам

Поскольку чрезвычайное положение больше не действует на всей территории Литвы, в четверг Сейм в срочном порядке планирует принять поправку к закону, предусматривающую временный запрет российских и белорусских программ в стране.

Председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис, представивший проект поправок к закону об общественной информации, заявил, что срочность необходима, чтобы "не образовалась дыра" и не возобновилась ретрансляция пропагандистских каналов.

В пятницу истек срок действия постановления Сейма о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, которое запрещало ретрансляцию программ, распространяющих дезинформацию.

По словам Юозапайтиса, война, начатая Россией 24 февраля в Украине, сопровождается постоянной и интенсивной кампанией дезинформации, она не должна транслироваться на территории Литвы, чтобы "наши граждане не подвергались воздействию этого оружия мягкой силы, которым нас убивали 50 лет".

Проект предусматривает временный запрет на ретрансляцию и распространение радиопрограмм, телепрограмм или отдельных программ в сети Интернет, созданных лицами, прямо или косвенно управляемыми, контролируемыми или финансируемыми Россией и Беларусью. Это положение будет действовать до 16 октября 2024 года.

С поправками к Закону об общественной информации, принятыми Сеймом весной, литовские ведомства могут быстрее принимать решения о прекращении ретрансляции программ или блокировании такого контента в Интернете. Ответственность за это несут Комиссия по радио- и телевещанию Литвы, Инспекция по журналистской этике.