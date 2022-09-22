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Президент США: Путин выступил с открытыми ядерными угрозами

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.22 08:46
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин выступил с открытыми ядерными угрозами в адрес Европы. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент США Джо Байден.

Байден напомнил, что в мире идёт жестокая ненужная война, которую выбрал один человек. "Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН", – отметил президент США.

Байден прокомментировал решение о частичной мобилизации, которая началась сегодня в России, и о референдумах, которые Кремль, по словам президента США, проводит для аннексии части Украины. Вероятное голосование о вхождении в состав России неподконтрольных Киеву территорий Байден назвал бутафорским.

"Путин говорит, что ему пришлось так действовать, потому что Россия оказалась под угрозой, но никто России не угрожал. Никто, кроме самой России, не хотел конфликта", – сказал американский лидер.

Байден осудил российские нападения на украинские гражданские и культурные объекты, а также массовые убийства граждан. "Вся эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование как государства", – отметил президент США.

Байден в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что США хотят окончания войны на справедливых для всех условиях. Вашингтон тесно работает с союзниками, чтобы не допустить атаки России на территории стран НАТО, уточнил Байден.

Утром 21 сентября президент России объявил, обращаясь к россиянам, о частичной мобилизации из-за ситуации с Украиной. Путин заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.

24 февраля Путин объявил о проведении так называемой специальной военной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации Украины", что стало началом полномасштабного военного вторжения в соседнее государство.

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