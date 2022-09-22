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2022.09.22 09:33

Решения по визам для бегущих от мобилизации россиян Литва будет принимать индивидуально

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.22 09:33
Призывники в России
Призывники в России / AP nuotr.

После того, как Рига заявила, что не будет выдавать гуманитарные визы бегущим от мобилизации россиянам, Литва заявила, что будет рассматривать каждый запрос индивидуально.

В комментарии для BNS в среду МИД подчеркнул, что Вильнюс «не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем гражданам России, которые обращаются».

«Для этого необходимы и проверки, связанные с вопросами национальной безопасности. Обращения граждан России с такими прошениями будут по-прежнему рассматриваться в обычном порядке с учетом всех обстоятельств и в индивидуальном порядке, чтобы избежать угроз национальной безопасности Литвы и оставить дверь открытой для преследуемых представителей гражданского общества и оппозиции", - указывает МИД.

Министерство также утверждает, что Литва продолжит консультации с региональными партнерами и на уровне Европейского союза (ЕС) относительно способов реагирования.

Война Кремля в Украине продолжается уже почти восемь месяцев, президент России Владимир Путин объявил в среду частичную мобилизацию в стране.

В ответ на такие заявления министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в своем Twitter-аккаунте, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации.

В понедельник Литва, Латвия, Эстония и Польша начали применять более строгий контроль в отношении граждан России, разрешив пересекать внешнюю границу ЕС только россиянам, отвечающим определенным критериям.

Призывники в России
Призывники в России
# Литва# Россия
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