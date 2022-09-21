Литовские военные

Новости

3 мин. назад

Литва из-за российской мобилизации повысила уровень готовности сил быстрого реагирования

А. Навальный

Новости

21 мин. назад

Навальный: по стране будут бегать пять миллионов уклоняющихся

Даля Грибаускайте

Новости

1 ч. назад

Грибаускайте: мобилизация означает, что война пришла на территорию России

Алексей Арестович

Новости

3 ч. назад

Арестович: мобилизация приведет к революции в путинской России

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Новости

3 ч. назад

Глава комитета Сейма Литвы по нацбезопасности: это частичное поражение Путина

V. Bublevičius

Новости

4 ч. назад

Глава литовской общины в Беларуси: скоро нам понадобится разрешение говорить на своем языке

Арвидас Анушаускас

Новости

5 ч. назад

Литовский министр: объявленная частичная мобилизация свидетельствует о бедственном положении РФ

Владимир Путин

Новости

6 ч. назад

Путин объявил о частичной мобилизации в России

Гитанас Науседа выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке

Новости

7 ч. назад

Президент Литвы в ООН: Европе угрожает опасность ядерной катастрофы

Владимир Путин

Новости

7 ч. назад

Рискнет ли Путин применить против ВСУ ядерное оружие?

Лондон

Новости

7 ч. назад

Великобритания выделит 2,6 млрд евро военной помощи Украине

Дума

Новости

20 ч. назад

Госдума ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное положение"

Война в Украине, Херсон

Новости

22 ч. назад

В Херсоне и в Донбассе назначили референдумы о присоединении к России

Андрей Данилко (псевдоним Верка Сердючка)

Новости

23 ч. назад

«Раша, гудбай!». Верка Сердючка начала мировой тур с Риги и Вильнюса

Деньги

Новости

23 ч. назад

В Литве предалагают поднять минимальную зарплату на 110 евро

Протест против закрытия литовских и польских школ в Беларуси

Новости

1 д. назад

Ольга Карач: Сегодня в Беларуси происходит настоящий этноцид литовского меньшинства

Новости

2022.09.21 15:24

Навальный: по стране будут бегать пять миллионов уклоняющихся

LRT.lt
LRT.lt 2022.09.21 15:24
А. Навальный
А. Навальный / AP nuotr.

Политик Алексей Навальный прокомментировал сообщения об объявленной в России мобилизации во время судебного заседания в Коврове, где рассматриваются его иски к колонии строгого режима № 6 Владимирской области. Его слова приводит «Медиазона».

«Я не понимаю одного. Армия — миллион человек, Росгвардия — 350 тысяч человек, МВД еще полтора-два миллиона, вон во ФСИН сколько народу. Они зачем гражданских людей будут призывать? То есть по стране будут туда-сюда бегать пять миллионов уклоняющихся. И за ними будет бегать миллион ментов, чтобы куда-то мобилизовать», — сказал политик.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в рамках кампании на войну в Украине будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизация затронет тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.

# В мире# Война в Украине# Россия
Литовские военные
4 мин. назад

Литва из-за российской мобилизации повысила уровень готовности сил быстрого реагирования

Даля Грибаускайте
1 ч. назад

Грибаускайте: мобилизация означает, что война пришла на территорию России

Алексей Арестович
3 ч. назад

Арестович: мобилизация приведет к революции в путинской России

Владимир Путин и Сергей Шойгу
3 ч. назад

Глава комитета Сейма Литвы по нацбезопасности: это частичное поражение Путина

V. Bublevičius
4 ч. назад

Глава литовской общины в Беларуси: скоро нам понадобится разрешение говорить на своем языке

Арвидас Анушаускас
5 ч. назад

Литовский министр: объявленная частичная мобилизация свидетельствует о бедственном положении РФ

Владимир Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
6 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Путин объявил о частичной мобилизации в России

Гитанас Науседа выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
7 ч. назад

Президент Литвы в ООН: Европе угрожает опасность ядерной катастрофы

дополнено
Владимир Путин
7 ч. назад

Рискнет ли Путин применить против ВСУ ядерное оружие?

Лондон
7 ч. назад

Великобритания выделит 2,6 млрд евро военной помощи Украине

Алексей Арестович
2022.09.21 12:28

Арестович: мобилизация приведет к революции в путинской России

Владимир Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.09.21 09:27
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Путин объявил о частичной мобилизации в России

Владимир Путин
2022.09.21 08:27

Рискнет ли Путин применить против ВСУ ядерное оружие?

Дума
2022.09.20 18:52

Госдума ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное положение"

Арвидас Анушаускас
2022.09.21 10:28

Литовский министр: объявленная частичная мобилизация свидетельствует о бедственном положении РФ

Андрей Данилко (псевдоним Верка Сердючка)
2022.09.20 16:22

«Раша, гудбай!». Верка Сердючка начала мировой тур с Риги и Вильнюса

Деньги
2022.09.20 15:48

В Литве предалагают поднять минимальную зарплату на 110 евро

Владимир Путин и Сергей Шойгу
2022.09.21 12:07

Глава комитета Сейма Литвы по нацбезопасности: это частичное поражение Путина

Гитанас Науседа выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
2022.09.21 08:38

Президент Литвы в ООН: Европе угрожает опасность ядерной катастрофы

дополнено
Даля Грибаускайте
2022.09.21 14:18

Грибаускайте: мобилизация означает, что война пришла на территорию России