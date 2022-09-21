Навальный: по стране будут бегать пять миллионов уклоняющихся

Политик Алексей Навальный прокомментировал сообщения об объявленной в России мобилизации во время судебного заседания в Коврове, где рассматриваются его иски к колонии строгого режима № 6 Владимирской области. Его слова приводит «Медиазона».

«Я не понимаю одного. Армия — миллион человек, Росгвардия — 350 тысяч человек, МВД еще полтора-два миллиона, вон во ФСИН сколько народу. Они зачем гражданских людей будут призывать? То есть по стране будут туда-сюда бегать пять миллионов уклоняющихся. И за ними будет бегать миллион ментов, чтобы куда-то мобилизовать», — сказал политик.



21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в рамках кампании на войну в Украине будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизация затронет тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.