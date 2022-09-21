Литва из-за российской мобилизации повысила уровень готовности сил быстрого реагирования

Литва повышает уровень готовности сил быстрого реагирования из-за частичной мобилизации, объявленной в России.

«Поскольку военная мобилизация России будет проводиться и в Калининградской области, то есть по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. Уровень готовности в наших Силах быстрого реагирования повышается», - написал в социальной сети Facebook министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, эта мера направлена на «предотвращение любых провокаций с российской стороны».

По словам Анушаускаса, также рассматривается вопрос о том, как еще больше увеличить поддержку Украины.

«Мы призываем всех наших союзников увеличить объем этой поддержки. Российская агрессия в Украине должна быть остановлена. Мобилизационное отчаяние России показывает, что у нее нет других вариантов сохранить оккупированные территории Украины, и она хватается за последнюю соломинку», - считает министр.

Поскольку вторжение Москвы в Украину продолжается, президент России Владимир Путин в среду обратился к нации и объявил, что в стране начинается частичная мобилизация.

Минобороны РФ заявило, что будет мобилизовано 300 тыс. резервистов.