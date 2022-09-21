Президент Литвы в ООН: Европе угрожает опасность ядерной катастрофы

Из-за действий России в Украине Европе грозит ядерная катастрофа, заявил президент Литвы во вторник, выступая на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

Гитанас Науседа также призвал международное сообщество отделить агрессора от жертвы.

«Последние несколько месяцев также показали, что Европе грозит опасность ядерной катастрофы. Размещение российских войск и вооружений на Запорожской АЭС вызывает тревогу и совершенно неприемлемо. (...) Атомная станция никогда не должна использоваться в качестве военной базы!», - заявил литовский лидер.

Гитанас Науседа выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

В последние недели крупнейшая в Европе атомная электростанция стала очагом боевых действий, что вызвало опасения новой ядерной катастрофы, подобной трагедии 1986 года в Чернобыле.

Кроме того, украинские представители сообщили, что в понедельник российские войска обстреляли вторую по величине в стране атомную электростанцию, расположенную на юге Николаевской области.

Науседа также заявил, что безответственная риторика России в отношении возможного применения ядерного оружия прямо противоречит взятому ею в январском заявлении обязательству предотвратить ядерную войну и избежать гонки вооружений.

«Мы должны коллективно осудить такие действия и потребовать немедленного и безоговорочного вывода всех войск со всей территории Украины. Также необходимо положить конец безответственной и опасной ядерной риторике и поведению. Мы должны потребовать вывода военного и другого персонала с Запорожской АЭС», — заявил литовский лидер.

Науседа отметил, что хотел бы говорить о мире в ООН, но вынужден говорить о войне.

«24 февраля постоянный член Совета Безопасности начал необоснованную, неспровоцированную и незаконную войну против соседней страны. Это грубое нарушение международного права нанесло ущерб самой идее Организации Объединенных Наций», — сказал он.

Он сказал, что говорить о войне в Украине необходимо, потому что Россия, напав на Украину, нарушила мировой порядок, который до сих пор основывался на соблюдении договоренностей.

Гитанас Науседа выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

"Если это станет обычным делом, если это станет нашей повседневностью, то миропорядок рухнет, все остальные вопросы, которые чрезвычайно важны, отойдут на второй план", - сказал президент Литвы.

По мнению Науседы, на некоторых континентах мира преобладает продвигаемый Россией военный нарратив, который необходимо изменить.

«Не на всех фронтах информационной войны демократическому, западному подходу удается вытеснить ложный нарратив. Вот об этом и нужно говорить", - сказал президент.

Глава ООН Гутерриш во вторник предупредил руководителей стран о грядущей "зиме всеобщего недовольства". В своем выступлении он призвал богатые страны облагать налогом компании, работающие на ископаемом топливе, и использовать вырученные средства для компенсации ущерба, причиненного изменением климата.

Гитанас Науседа / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

После двух лет ограничений из-за пандемии и видеообращений в этом году Генеральная Ассамблея ООН снова проводит живые заседания. Единственное исключение сделали для президента Украины Владимира Зеленского, которому разрешили выступить дистанционно.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи Науседа встретился с премьер-министром Андорры Ксавьером Эспотом Саморой.