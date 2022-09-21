Великобритания выделит 2,6 млрд евро военной помощи Украине

Во время визита в Нью-Йорк премьер-министр Лиз Трасс объявит, что в следующем году Великобритания окажет Украине военную поддержку на уровне не меньшем, чем в 2022 году.

"Премьер-министр Лиз Трасс воспользуется визитом в Нью-Йорк на этой неделе, чтобы подтвердить приверженность Великобритании безопасности и территориальной целостности Украины и объявить, что в следующем году Великобритания окажет Украине военную поддержку на том же уровне или даже большем, чем в 2022 году", - сообщается в пресс-релизе, опубликованным на сайте британского правительства во вторник, 20 сентября.

Об этом Лиз Трасс заявит во время своего выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В сообщении отмечается, что в текущем году Великобритании выделила 2,3 млрд фунтов стерлингов Киеву, став "вторым крупнейшим донором военной помощи Украине". Точный характер военной поддержки со стороны Великобритании в 2023 году будет определяться исходя из потребностей вооруженных сил Украины. Однако ожидается, что она будет включать такое оборудование, как реактивные системы залпового огня.

"Мое послание народу Украины таково: Великобритания будет продолжать поддерживать вас на каждом шагу. Ваша безопасность - это наша безопасность", - заявила Трасс, слова которой приводятся в пресс-релизе.