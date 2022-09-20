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2022.09.20 18:52

Госдума ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное положение"

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.20 18:52
Дума
Дума / AP nuotr.

Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит в Уголовный кодекс такие понятия как "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Во втором чтении за поправки проголосовал 381 парламентарий, один воздержался. В третьем чтении за него проголосовали 389 депутатов.

В первом чтении документ был одобрен в июле.

На ряд новых статей, которые появились ко второму чтению документа, обратил внимание глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков

Депутаты, в частности, в статье об обстоятельствах, отягчающих наказание, заменили слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" на "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

Кроме того, в Уголовный кодекс добавлены статьи о мародёрстве и о добровольной сдаче в плен. За сдачу в плен грозит от трёх до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародёрство — вплоть до 15 лет колонии.

Также ужесточается наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения. За неявку на службу больше месяца будут назначать от пяти до 10 лет лишения свободы (раньше было до пяти лет). Неисполнение приказа в период военного положения, в частности, отказ участвовать в боевых действиях будет караться лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Кроме того, депутаты внесли несколько новых статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта.

21 сентября законопроект будет вынесен на одобрение Совета Федерации.

С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечают, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации.

В последние недели на фоне неудач российской армии на фронте в Украине в России вновь заговорили о всеобщей мобилизации. В Кремле неоднократно заявляли, что не собираются объявлять всеобщую мобилизацию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – "вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок". Его идею поддержали губернаторы четырех регионов России.

О том, что Кремль усиливает скрытую мобилизацию, говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). В частности, авторы предполагают, что российские власти решили отказаться от идеи оградить жителей ряда регионов от вербовки в Украину, в первую очередь речь идет о Москве.

В регионах создают именные военные батальоны. О создании таких батальонов объявили в Приморском крае, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Тюменской, Оренбургской областях, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Чувашии. Чаще всего в батальоны набирают мужчин до 50 лет, в том числе без боевого опыта. Им обещают платить от 200 тысяч рублей в месяц.

# В мире# Война в Украине# Россия
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